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        Haberler Magazin Mauro Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması

        Mauro Icardi, Zafer Bayramı'nı kutladı. Icardi, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını paylaşarak; O inandı. Sonra bir millet inandı. Zafer, işte o zaman kazanıldı" notunu düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 13:46 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:50
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        Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması
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        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Icardi, kutlamayı çeşitli fotoğraflarla yaptı.

        Birinde; Mauro Icardi, bir fotoğrafta at üstünde askeri kıyafetle görünüyor.

        Diğerlerinde; Mauro Icardi, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının altına; "O inandı. Sonra bir millet inandı. Zafer, işte o zaman kazanıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tüm Türk ailemin günü kutlu olasun" notunu düştü.

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        #mustafa kemal atatürk
        #30 Ağustos Zafer Bayramı
        #Mauro Icardi

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