Mauro Icardi'den Zafer Bayramı kutlaması

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Icardi, kutlamayı çeşitli fotoğraflarla yaptı.

Diğerlerinde; Mauro Icardi, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının altına; "O inandı. Sonra bir millet inandı. Zafer, işte o zaman kazanıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tüm Türk ailemin günü kutlu olasun" notunu düştü.