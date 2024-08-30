Savunmadan hücuma, Büyük Taaruz zaferin taçlanması. Ancak öncesinde cephelerde verilen büyük bir mücadele vardı. O mücadele bir kurmay zekanın askeri anlamda kısıtlı imkanlarla verdiği mücadeleydi.

Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı, Ankara'ya hakim bir tepe olarak 61 İstiklal Savaşı komutanının ebedi istirahatgahı. Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 536 bin 124 metrekarede kurulu bir alan. 1988 yılında açılan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı’nda 121 mezar bulunuyor. 4’üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 5'nci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski başbakanlardan Bülent Ecevit ve bazı meclis başkanlarının mezarları da burada yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN İKİNCİ VE SON MAREŞALİ

Fevzi Çakmak, Türkiye’nin ikinci ve son mareşali olarak yaşamının yarısından fazlasını savaş meydanlarında geçirdi. Harbiye Nazırlığı görevinden 21 Nisan 1920'de ayrılarak Anadolu'ya geçti. İzmir'in Yunan Ordusu tarafından işgaline karşı çıktı. Askeri kararları ile tarihteki yerini aldı. Milli Mücadele’nin sembol isimlerinden birisi olan Fevzi Çakmak, Büyük Zafer'in kazanılmasındaki yüksek hizmetlerinden dolayı TBMM tarafından mareşalliğe terfi ettirildi. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk'ten sonra ikinci mareşali Fevzi Çakmak oldu.

KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELESİNİN KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ

Mustafa Kemal'in Anadolu'daki eylemlerinden çekinen İstanbul Hükümeti, Paşa'yı İstanbul'a çağırdı. Emre karşı çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanması için Kazım Karabekir Paşa görevlendirildi. Bu emir üzerine Karabekir, Mustafa Kemal'i komutanı olarak kabul ettiğini bildirdi. Kazım Karabekir, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda, Doğu Anadolu'da gösterdiği başarılar dolayısıyla "Şark Fatihi" olarak anıldı.

SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN KOLORDU

Atatürk’ün silâh arkadaşı Fahrettin Altay, Kurtuluş Savaşı’nın Ünlü Beşinci Süvari Kolordu komutanıydı. Bu kolordu Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sırasında Türk Ordusu’nun Yunan Ordusu karşısında Sakarya’nın doğusuna çekilmesini sağlamıştı.

ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE

Albay Reşat, 57. Tümen Komutanlığı görevine atandı. Büyük Taarruz'un ikinci gününde Çiğiltepe'yi alma emrini Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya söz verdiği sürede yerine getiremeyince intihar etti. Ölümünden sonra kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile onurlandırıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ailesine "Çiğiltepe" soyadı verildi. Çiğiltepe'nin ebedi istirahatgahı da devlet büyükleri anıt mezarlığında.