Habertürk kahramanların mezarlığında
Kurtuluş Savaşı, bir milletin verdiği mücadele sonucunda küllerinden yeniden doğuşu ifade ediyor. O mücadelede ismini bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok kahraman var. Habertürk, İstiklal Savaşı'na katılan 61 komutanın ebedi istirahatgahı olan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nda. Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel, Cüneyt Erdoğan ve Hamza Canbolat'ın özel haberi...
Savunmadan hücuma, Büyük Taaruz zaferin taçlanması. Ancak öncesinde cephelerde verilen büyük bir mücadele vardı. O mücadele bir kurmay zekanın askeri anlamda kısıtlı imkanlarla verdiği mücadeleydi.
Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı, Ankara'ya hakim bir tepe olarak 61 İstiklal Savaşı komutanının ebedi istirahatgahı. Atatürk Orman Çiftliği arazisinde 536 bin 124 metrekarede kurulu bir alan. 1988 yılında açılan Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı’nda 121 mezar bulunuyor. 4’üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 5'nci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski başbakanlardan Bülent Ecevit ve bazı meclis başkanlarının mezarları da burada yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN İKİNCİ VE SON MAREŞALİ
Fevzi Çakmak, Türkiye’nin ikinci ve son mareşali olarak yaşamının yarısından fazlasını savaş meydanlarında geçirdi. Harbiye Nazırlığı görevinden 21 Nisan 1920'de ayrılarak Anadolu'ya geçti. İzmir'in Yunan Ordusu tarafından işgaline karşı çıktı. Askeri kararları ile tarihteki yerini aldı. Milli Mücadele’nin sembol isimlerinden birisi olan Fevzi Çakmak, Büyük Zafer'in kazanılmasındaki yüksek hizmetlerinden dolayı TBMM tarafından mareşalliğe terfi ettirildi. Böylece Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk'ten sonra ikinci mareşali Fevzi Çakmak oldu.
KURTULUŞ SAVAŞI MÜCADELESİNİN KIRILMA NOKTALARINDAN BİRİ
Mustafa Kemal'in Anadolu'daki eylemlerinden çekinen İstanbul Hükümeti, Paşa'yı İstanbul'a çağırdı. Emre karşı çıkan Mustafa Kemal Paşa'nın tutuklanması için Kazım Karabekir Paşa görevlendirildi. Bu emir üzerine Karabekir, Mustafa Kemal'i komutanı olarak kabul ettiğini bildirdi. Kazım Karabekir, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda, Doğu Anadolu'da gösterdiği başarılar dolayısıyla "Şark Fatihi" olarak anıldı.
SAVAŞIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN KOLORDU
Atatürk’ün silâh arkadaşı Fahrettin Altay, Kurtuluş Savaşı’nın Ünlü Beşinci Süvari Kolordu komutanıydı. Bu kolordu Kütahya-Eskişehir Muharebeleri sırasında Türk Ordusu’nun Yunan Ordusu karşısında Sakarya’nın doğusuna çekilmesini sağlamıştı.
ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE
Albay Reşat, 57. Tümen Komutanlığı görevine atandı. Büyük Taarruz'un ikinci gününde Çiğiltepe'yi alma emrini Başkomutan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya söz verdiği sürede yerine getiremeyince intihar etti. Ölümünden sonra kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile onurlandırıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ailesine "Çiğiltepe" soyadı verildi. Çiğiltepe'nin ebedi istirahatgahı da devlet büyükleri anıt mezarlığında.
OTAĞ ÇADIRI, ANISAL DUVAR VE MÜZE
Otağ Çadırı, resmi törenlerin yapıldığı simge mezarlıkta yatanların bir çatı altında toplanması temsil ediyor. Bir başka sembol nokta ise anısal duvar. Bu duvar mezarlıkta yatanların adlarından oluşmuş ve bitmemiş bir duvar görüntüsünde. Sebebi ise bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanlar için yeni bir taş konularak örülmesine devam edilecek olması. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekliliğini ve gelişimini ifade ediyor.
Devlet mezarlığı içinde bir müzede yer alıyor. Müze, haftanın her günü vatandaşların ziyaretine açık. Cumhurbaşkanları ile İstiklal Savaşı Komutanlarının eşya ve belgeleri sergileniyor. Mezarlıkta, sembolik ve anlamlı birçok nokta var. Ziyaretçileri ise 1931 yılında Atatürk tarafından yaptırılan “Karadeniz Havuzu” karşılıyor.
"CUMHURİYET YOLU"
Heykeltraş Profesör Doktor Rahmi Aksungur'un 4 bölümden oluşan eserlerinin bulunduğu "cumhuriyet yolu", başlangıç bölümü Atatürk'ün Samsun'a çıkışı toprağa düşen nur olarak tasarlandı.
İkinci heykel grubunda; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile TBMM'nin kuruluşunu, üçüncü heykel grubunda; düzenli ordunun kurulması, savaşları ile Lozan Antlaşmasını, son bölümünde ise, hilafetten koparak, devrimlerin üzerinde yükselen Cumhuriyet'i sembolize edilerek anlatılıyor.
ATATÜRK’ÜN ÇINAR AĞAÇLARI
Verilen mücadele ismini bildiğimiz ve bilmediğimiz nice kahramanlar. Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı’nda çınar ağaçları Atatürk tarafından diktirildi. Bizler de tıpkı bu çınar ağaçlarının gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilelebet yaşamaya devam edeceğiz.