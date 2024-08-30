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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat - 30 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu uyarı verilirken, kuvvetli sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor. Yağışların; Karadeniz, Ege'nin kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve İç Anadolu'nun orta kesimlerinde etkili olması bekleniyor. İskenderun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da yağışlar kuvvetli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 07:48 Güncelleme: 30.08.2024 - 07:52
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        Kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Bu iller dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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        İstanbul

        Sağanak Yağış 27°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 26°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Güneşli 28°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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