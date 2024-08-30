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        Haberler Yaşam Hogwarts’ta yeni bir okul yılına hazır mısınız? Büyülü dünyanın kapılarını aralayın: İsterseniz Hogwarts'a gidebilirsiniz! İşte Harry Potter filmlerinin çekildiği 10 lokasyon!

        Hogwarts'ta yeni bir okul yılına hazır mısınız? Büyülü dünyanın kapılarını aralayın: İsterseniz Hogwarts'a gidebilirsiniz! İşte Harry Potter filmlerinin çekildiği 10 lokasyon!

        Harry Potter evrenine adım atmak ve büyülü Hogwarts'ın koridorlarında dolaşmak artık hayal değil! Filmlerin çekildiği muhteşem lokasyonlar sayesinde, kendinizi Harry, Ron ve Hermione'nin maceralarının tam ortasında bulabilirsiniz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:00
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        • 1

          Harry Potter dünyasının büyüsünü gerçek hayatta keşfetmeye ne dersiniz? Filmlerin çekildiği yerler, sizi Hogwarts'a ve daha fazlasına götürecek birer kapı sunuyor. Sihir dolu bu dünyada, her köşede büyünün izlerini bulacaksınız. İşte, Harry Potter filmlerinin çekildiği 10 lokasyon!

        • 2

          1. DURSLEY EVİ: İNGİLTERE

          Harry Potter efsanesindeki en ünlü yerlerden biri, kitaplarda 4 Privet Drive adresinde bulunan Dursley evidir, ancak gerçek ev Bracknell kasabasındaki 12 Picket Post Close'da yer almaktadır.

        • 3

          Harry, Hogwarts'a gitmeden önce burada Vernon Amca, Petunia Teyze ve kuzeni Dudley Dursley ile birlikte bir dolapta yaşıyordu. Londra'nın batısındaki bu mahallede film çekmek için mahalle sakinlerine para ödemek zorunda kalan Warner Bros, bir stüdyoda evin bir kopyasını inşa etmeye karar verdi.

        • 4

          2. WARNER BROS. STÜDYOSU: İNGİLTERE

          Harry Potter film serisi yapım aşamasında olduğu 10 yıl boyunca Londra'nın kuzeybatısında küçük bir kasaba olan Watford'daki bir stüdyoda çekildi. Bu Warner Bros. stüdyosunda ziyaretçiler Yasak Orman, Hogwarts'ın Büyük Salonu ve Diagon Yolu gibi ikonik setleri görebilirler

          Fotoğraf kaynak: AP

        • 5

          3. PLATFORM 9 ¾: KİNG'S CROSS, İNGİLTERE

          Londra'daki King's Cross İstasyonu, Hogwarts Ekspresi tren platformunun yeri olarak seçildi. İstasyonun 4. ve 5. peronları arasındaki duvarın bir bölümü, Harry ve çetesinin Hogwarts Ekspresi'ne erişmek için tuğla bariyerden sihirli bir şekilde geçtikleri sahneleri çekmek için kullanıldı.

        • 6

          (Harry ve Ron, Sırlar Odası filminde King's Cross İstasyonunda.)

        • 7

          4. HOGWARTS TRENİ: İSKOÇYA

          Harry Potter evreninde ruh emen iblisler, çığlık atan mandraklar ve insanların zamanda yolculuk yapmasını sağlayan cihazlar var elbette, ama tüm seride Harry ve arkadaşlarının King's Cross İstasyonu'ndan okullarına yaptıkları tren yolculuğundan daha büyülü bir şey var mı?

        • 8

          Gerçek hayatta Hogwarts Ekspresi, West Coast Railways'e ait Jacobite buharlı trenidir. Gidiş-dönüş 136 km süren bu yolculuk, yolcuları Avrupa'nın en derin tatlı su gölü olan Loch Morar, İskoç Dağlık Bölgesi'nin en büyük kasabası Fort William ve Harry Potter filmlerinde meşhur olan 21 kemerli Glenfinnan viyadüğü de dahil olmak üzere İskoçya'nın en güzel manzaralarından bazılarına götürmektedir.

        • 9

          5. PROFESÖR MCGONAGALL'IN SINIFI: DURHAM KATEDRALİ, İNGİLTERE

          Durham Katedrali'ni film serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndan hatırlayabilirsiniz. Harry, Ron ve Hermione ders aralarında Hogwarts'ın koridorlarında yürürler.

        • 10

          Harry Potter ve Sırlar Odası için Durham Katedrali'nin yeniden canlandırıldığı bir set inşa edilmiş ve Harry'nin ev cini Dobby'yi bir çorapla kurtardığı sahnede kullanılmıştır. Bölüm evi (katedrallerde resmi toplantılar için kullanılan bir bina) de ilk iki filmde Profesör McGonagall'ın ofisini temsil etmek için kullanıldı.

        • 11

          6. ÇATLAK KAZAN: LEADENHALL PAZARI, İNGİLTERE

          The Leaky Cauldron meyhanesinin girişi aslında Londra'nın Leadenhall Pazarı'ndaki Bull's Head Passage'da bulunan bir işletmenin kapısıdır. Filmde meyhane, büyücülerin büyülerini ve iksirlerini satın aldıkları popüler alışveriş caddesi Diagon Yolu üzerinde yer alıyor.

        • 12

          7. HOGWARTS'IN KÜTÜPHANESİ VE REVİRİ: OXFORD'UN BODLEİAN KÜTÜPHANELERİ, İNGİLTERE

          Oxford Üniversitesi'nin Bodleian Kütüphaneleri, kitap koleksiyonları (nadir el yazmaları ve klasik papirüsler de dahil olmak üzere 12 milyondan fazla basılı eser) ve bazıları Orta Çağ'dan beri sürekli kullanılan katlı binaları nedeniyle dünyanın en ünlü kütüphaneleri arasındadır.

        • 13

          Ciddi mimarisiyle Bodleian Eski Kütüphanesi, Hogwarts Kütüphanesi'nin Kısıtlı Bölümü'nü temsil etmek için kullanıldı. Harry, Felsefe Taşı'nda (gizemli Nicolas Flamel hakkında bilgi bulma umuduyla) Kısıtlı Bölüm'e girmek için görünmezlik pelerinini giydiğinde, aslında Bodleian Eski Kütüphanesi'ndeki bir okuma odası olan Dük Humfrey'in Kütüphanesi'nden geçmektedir.

        • 14

          8. UÇUŞ DERSİ: ALNWİCK KALESİ, İNGİLTERE

          İngiltere'nin kuzeyindeki Northumberland'de bulunan Alnwick Kalesi, ilk filmde Madam Hooch'un süpürge uçurma dersinin verildiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Aynı yeri Harry’nin Ron'la birlikte Weasley'lerin uçan arabasını indirdikleri yer olarak hatırlayabilirsiniz.

        • 15

          (Felsefe Taşı filminden Alnwick Kalesi bahçesinde çekilen uçuş dersleri.)

        • 16

          9. İKSİR DERSLERİ: LACOCK MANASTIRI, İNGİLTERE

          Wiltshire, İngiltere'deki Lacock Manastırı'nın Manastırı, birkaç filmde Hogwarts koridorlarının yerini aldı ve manastırdaki diğer odalar, biri Profesör Quirrell'in karanlık sanatlara karşı savunma dersi verdiği ve diğeri Profesör Snape'in iksir dersini yönettiği sınıflar olarak göründü.

        • 17

          10. HORTKULUK AVI: MOHER KAYALIKLARI, İRLANDA

          Filmlerin neredeyse tamamı Britanya'da çekilmiş olsa da, İrlanda'nın en ünlü doğal manzaralarından biri Melez Prens'te bir rol oynamaktadır: Sudan görülen Moher Kayalıkları, Harry ve Dumbledore'un bir hortkuluk aradıkları mağaranın ürkütücü dış cephesi olarak hizmet vermektedir.

        • 18

          (Harry ve Dumbledore, Melez Prens filminde hortkuluk yok ediyor.)

          Kaynak: Rick Steves, Visit Britain, Architectural Digest, Scottish Tours, Afar

          Fotoğraf Kaynak: IMDb

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