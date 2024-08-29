Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Amrabat adım adım geliyor
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan basınındaki haberlere göre Sofyan Amrabat konusunda mutlu sona yakın
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Ferdi'nin satışından sonra yeni takviyeler için düğmeye basan Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Sarı-Lacivertliler'in yaptığı resmi teklifin ardından taraflar arasında görüşmeler olumlu ilerliyor.
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Fener daha önce oyuncu için düşündüğü 12 milyon euroluk teklifini 15'e çıkartırken, Fiorentina da 20 milyon euro talebinde geri adım attı.
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İki tarafın 15 milyon euroda uzlaştığı ve detayların görüşüldüğü bildirildi.
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Tuttomercato web sitesi, taraflar arasındaki 3 milyon euroluk farkın, bonus olarak sözleşmeye konulabileceğini duyurdu.
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İtalyan haber sitesine göre, Türkiye'de transferin 13 Eylül'e kadar açık olması, Fenerbahçe için büyük avantaj.
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Zira Avrupa'daki transfer kapandıktan sonra Fiorentina, oyuncuyu daha yüksek bir bedelle satma şansını büyük oranda kaybedecek. Amrabat'ın, Sarı-Lacivertli ekiple görüşmesi de Fenerbahçe'yi hedefine yaklaştırıyor.
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Di Marzio'nun haberine göre sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat ile anlaşmaya vardı.
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İtalyan gazetecinin haberine göre Faslı orta saha, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Haberde; sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma maddesi ile kiralayacağı da bildirildi.
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Taraflar, 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle ilgili pazarlıkları sürdürüyor.
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Öte yandan Di Marzio, Sofyan Amrabat ile ilgilenen takımlar arasına LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'in de eklendiğini belirtti.
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Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat, kırmızı şeytanların formasını 30 maçta terletmişti.
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