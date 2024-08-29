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        Son dakika haberi Dışişleri'nden Kerkük açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır. Bugünkü olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.08.2024 - 19:09 Güncelleme: 29.08.2024 - 21:16
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        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
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        Irak'a ait hava savunma sistemleri, Kerkük kenti yakınlarında bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü. Konu ile ilgili resmi açıklamalardan önce ilk bilgiyi Reuters'e veren adının açıklanmasını istemeyen Irak ordusu mensubu bir albay, enkazdan elde edilen ilk bulguların SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

        Daha sonra hem Irak hem Türkiye'den açıklamalar art arda geldi.

        DIŞİŞLERİ'NDEN 51. MADDE HATIRLATMASI

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklamayı hatırlatarak "Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

        "EŞGÜDÜMÜ ARTIRMAK İÇİN KARARLIYIZ"

        Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurgulayan Keçeli, son dönemde terör örgütü PKK’nın Irak’ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara’da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı"nın bu yaklaşımın ürünü olduğuna işaret etti.

        Keçeli, "Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır." ifadesine yer verdi.

        IRAK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

        Keçeli'nin atıfta bulunduğu Irak Ortak Operasyonlarının açıklamasında, sabah saatlerinde Kerkük'te bir SİHA'nın düştüğü ifade edilerek, bunun Türk SİHA'sı olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti. Düşme nedenlerinin ve kazanın koşullarının belirlenmesi amacıyla adli kanıt, hava savunma ve drone operatörlerinden oluşan teknik bir çalışma ekibi oluşturulduğu da bildirilmişti.

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