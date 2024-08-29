Son dakika haberi Dışişleri'nden Kerkük açıklaması

Irak'a ait hava savunma sistemleri, Kerkük kenti yakınlarında bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü. Konu ile ilgili resmi açıklamalardan önce ilk bilgiyi Reuters'e veren adının açıklanmasını istemeyen Irak ordusu mensubu bir albay, enkazdan elde edilen ilk bulguların SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğuna işaret ettiğini bildirdi.

Daha sonra hem Irak hem Türkiye'den açıklamalar art arda geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklamayı hatırlatarak "Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"EŞGÜDÜMÜ ARTIRMAK İÇİN KARARLIYIZ"

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurgulayan Keçeli, son dönemde terör örgütü PKK’nın Irak’ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara’da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı"nın bu yaklaşımın ürünü olduğuna işaret etti.

Keçeli, "Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır." ifadesine yer verdi.