Beşiktaş - Lugano: 5-1 (MAÇ SONUCU)

Beşiktaş, Lugano'yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Play-off turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında Lugano'yu ağırlayan Kara Kartal, rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek tur biletini kaptı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Immobile'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İsviçre ekibi 59. dakikada Vladi'nin golüyle eşitliği sağladı: 1-1.

Bu dakikadan sonra baskısını artıran siyah-beyazlılar, 65 ile 71. dakikalar arasına tam 3 gol birden sığdırdı.

65'te Rafa Silva'nın mükemmel asistinde Gedson Fernandes, Beşiktaş'ı yeniden öne geçirirken, 70'te bu kez Rafa Silva şık bir aşırtma vuruşla topu filelere yollayıp farkı ikiye çıkardı: 3-1.

Açılış golünü atan İtalyan yıldız Immobile, bu kez 71'de sahne alıp durumu 4-1 yaptı. Maçta son sözü 90+2'de Salih Uçan söyledi, Kartal tura kanat çırptı: 5-1.

İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Beşiktaş'ın da tur atlamasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi 'üç büyükler' Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. Temsilcilerimizin rakipleri 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.

41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.

59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1.

65. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası dışında Rafa Silva meşin yuvarlağı bekletmeden içeri koşu yapan Gedson Fernandes'e aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine altıpasın solundan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.