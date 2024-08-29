Beşiktaş - Lugano: 5-1 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş kasırgası Avrupa'da da esmeye devam ediyor... Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında ağırladığı Lugano'yu 5-1 mağlup ederek adını lig aşamasına yazdırdı. Kara Kartal'a turu getiren golleri Immobile (2), Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih Uçan kaydetti.
Beşiktaş, Lugano'yu eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükseldi. Play-off turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında Lugano'yu ağırlayan Kara Kartal, rakibini 5-1'lik skorla mağlup ederek tur biletini kaptı.
Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 7. dakikada Immobile'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İsviçre ekibi 59. dakikada Vladi'nin golüyle eşitliği sağladı: 1-1.
Bu dakikadan sonra baskısını artıran siyah-beyazlılar, 65 ile 71. dakikalar arasına tam 3 gol birden sığdırdı.
65'te Rafa Silva'nın mükemmel asistinde Gedson Fernandes, Beşiktaş'ı yeniden öne geçirirken, 70'te bu kez Rafa Silva şık bir aşırtma vuruşla topu filelere yollayıp farkı ikiye çıkardı: 3-1.
Açılış golünü atan İtalyan yıldız Immobile, bu kez 71'de sahne alıp durumu 4-1 yaptı. Maçta son sözü 90+2'de Salih Uçan söyledi, Kartal tura kanat çırptı: 5-1.
KURA ÇEKİMİ SAAT 14.00'TE
Beşiktaş'ın da tur atlamasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi 'üç büyükler' Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. Temsilcilerimizin rakipleri 30 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te çekilecek kurayla belirlenecek.
36 TAKIMLI LİG AŞAMASI
UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak.
İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan siyah-beyazlılarda Masuaku'nun şutunda, kaleciden dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Immobile, altıpastan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu kale çizgisi üzerinden Lugano savunması uzaklaştırdı.
29. dakikada savunmanın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunda Saipi, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.
59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1.
65. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası dışında Rafa Silva meşin yuvarlağı bekletmeden içeri koşu yapan Gedson Fernandes'e aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine altıpasın solundan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.
70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rashica'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.
71. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla soldan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Immobile, çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin altından ağlara gönderdi: 4-1.
90+2. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih'in pasına ceza sahası içi sol çaprazdan Muçi'nin şutunda, kaleciden dönen topu Salih Uçan boş kaleye ağlara bıraktı: 5-1.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu (Romanya)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes (Dk. 87 Salih Uçan), Rashica (Dk. 78 Ndour), Rafa Silva (Dk. 87 Can Keleş), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Muçi), Immobile (Dk. 78 Mustafa Hekimoğlu)
Lugano: Saipi, Zanotti (Dk. 77 Brault), Papadopoulos, El Wafi (Dk. 46 Mai), Valenzuela, Grgic (Dk. 71 Bottani), Mahmoud (Dk. 46 Doumbia), Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi (Dk. 77 Cimignani)
Goller: Dk. 7 ve 71 Immobile, Dk. 65 Gedson Fernandes, Dk. 70 Rafa Silva, Dk. 90+2 Salih Uçan (Beşiktaş), Dk. 59 Vladi (Lugano)
Sarı kartlar: Dk. 5 Valenzuela, Dk. 90+2 Bislimi (Lugano), Dk. 28 Gedson Fernandes, Dk. 42 Semih Kılıçsoy, Dk. 61 Emirhan Topçu (Beşiktaş)