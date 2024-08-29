"ÇOCUKLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Narin'in babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.'nin kendi kendisini ısırdığını belirterek, "Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına 'Benim bacım kayboldu' diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır'a getirmişler ama yine gözaltına alınmış" dedi.