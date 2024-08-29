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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru: Araştırılsın! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!

        Galatasaray, Başkan Dursun Özbek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek karaborsa bilet satışından menfaat elde edilmesine ilişkin iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 19:49 Güncelleme: 29.08.2024 - 20:25
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        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
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        Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Fatih Altaylı'nın gündeme taşıdığı aralarında iki Galatasaray yöneticisinin de olduğu bir takım kişilerin karaborsa bilet satışlarından menfaat elde ettiğine yönelik iddialar sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Savcılığa başvuruda bulundu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur."

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        NELER OLMUŞTU?

        Ağustos ayı divan kurulunda Hayri Kozak, karaborsa bilet satışından menfaat elde edilmesine ilişkin bir soruşturma yürütüldüğünü ve iki Galatasaray yöneticisinin de ifadeye çağrıldığını dile getirmişti. Dursun Özbek bu sözlere yanıt vermiş ve iddiaları soruşturduklarını; herhangi bir soruşturmanın olmadığını ifade etmişti.

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        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
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        İlerleyen günlerde konuya dair adı geçen Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan da savcılığa ve emniyete başvuru yaparak ifade vermeye hazır olduğunu ifade etmiş ve kendisi hakkında bir soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sorduğu dilekçeye 'Hakkınızda herhangi bir soruşturma yoktur' yanıtını aldığını açıklamıştı.

        Young Boys müsabakasına saatler kala söz konusu iddialarla ilgili olarak açıklama yapan Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce, açıklamanın usül ve zamanlaması nedeniyle istifa etmişti.

        Galatasaray karaborsa bilet satışı iddiaları sonrasında bir dizi karar almış hem bağımsız bir denetim firmasına hem de denetleme kuruluna soruşturma yetkisi verildiğini açıklamıştı.

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