Galatasaray Divan Kurulu karıştı! Başkan Özbek, Kozak'a yanıt verdi

Galatasaray'ın ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısında gerilimli anlar yaşandı. Divan Kurulu üyesi Hayri Kozak kürsüde yaptığı açıklamada "18 Galatasaraylı, Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı ve içlerinde yöneticiler de var" derken Başkan Özbek bu iddiayı kesin bir dille yalanladı ve sert ifadeler kullandı.

HAYRİ KOZAK: İFADEYE ÇAĞRILAN GALATASARAYLILARIN ARASINDA YÖNETİCİLER VAR

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak yaptığı açıklamada, "18 tane Galatasaraylı, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmaya çağrıldı. Hepimiz biliyor muyuz bunu! Bilenler el kaldırsın. 2 kişi. Ne oluyor? Galatasaray Spor Kulübü'nün rastgele üyesi değil, 18 kişinin içinde ben çok istedim, listeyi alamadım, bir şekilde 3-5 isim aldım, ne kadar enteresan biliyor musunuz? İçlerinde yönetim kurulu üyelerimiz var. Başkanın da bilgisi var. Bu çok önemli bir olay. Niye biliyor musunuz? 100 senelik kulübün, koskoca Galatasaray'ın... 1 ay geçti. İçeriği biliyorum. 60 yılımı Galatasaray'a verdim. Kimin ne yapacağını bilen biriyim Allah'a şükürler olsun. Bu soruşturmanın sonunu göreceğiz. Demin konuştuğum bilet milet hikayeleri var ya, milyonların döndüğü olaydır, öyle böyle bir olay değildir. Dursun Başkan aldırmaz ama mühim değil, sonu gelecektir. Şunlarla bunlarla hacamat edip halletmek kolaydır ama bu iş unutulmaz, ben unutmam. Takipçisi ben olacağım. Size ben açıklayacağım, söz veriyorum. Tam bir aydır konu gündemde, tam bir aydır. İki satır yazın, şöyle şöyle bir gelişme vardır. Diyorlar ya Galatasaray'ın düşmanları, biri de benimdir, bilmiyorum. Kale almayın, rahat olun diyemediniz mi, herkesin dilinde şimdi. Mecburi olarak bu soruşturma tamamlanınca Cumhuriyet Savcılığı, tüm Türkiye'ye açıklayacak. Adı geçen, özellikle yönetim kurulu üyeleri iyi hazırlansınlar. Bunu söylüyorum. Yazıklar olsun, onlara değil, hepimize. Bir tek kişi bir tek kelime etmedi. Dikkatle takip etmenizi rica ediyorum özellikle, çok önemlidir." dedi.

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DURSUN ÖZBEK'TEN SERT YANIT: "ASPARAGAS..."

Başkan Dursun Özbek yaptığı ise kürsüye gelerek konuşma yaptı ve "Sevgili Hayri Ağabey geldi konuştu, düşüncelerini dile getirdi. Konuşmamın başında bir şey ifade ettim; dışarıdan gelen iftiralara, hain saldırılara karşı dikkatli olalım, tek yumruk olalım. Bu yönetim mayıs ayında seçilmiş, 2.5 ay civarında hizmet veren bir yönetim. Birisi sosyal medyada, YouTube'ta bir şey söylüyor. Ne aslı ne astarı var. Her yere başvurduk, böyle bir şey mi var! Öyle bir ifade kullanıyor ki, yönetim içinde birileri var, ismi de bende... Galatasaray'a büyük zarar veriyorsunuz. İfade ettiğimiz şeyler, gazetede haber olarak çıkacak. Olmayan bir şeyden... En yüksek seviyede tartıştığımız yer burası. YouTube'ta veya sosyal medyada her yazılan şeyin doğruluğunu tespit etmeden yönetim şunu yapıyor, 18 kişi var, 28 kişi var demenin Galatasaray'a ne faydası var, ne faydası var ya! Bir sefer gelip bana sordunuz mu, başkan böyle bir şey var diye! İfade ettiğiniz şeyleri ne şahsım ne yönetimdeki arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Yazıklar olsun hepinize dedi. Asparagas haberlerin arkasına takılıp Galatasaray'ı buradan, hem de Hayri Ağabey gibi birinin konuşup ifade etmesi son derece kötü. Biz tenkitten, hatalardan kaçan kişiler değiliz. Eğer bir yanlışımız varsa elbet kabul ederiz. Ancak, böyle bir palavranın arkasına takılıp sanki bu gerçekmiş gibi 'biliyorum' deyip, yönetimi töhmet altında bırakmak bence Galatasaray'a yakışmıyor." ifadelerini kullandı.