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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan bilet iddialarına ilişkin açıklama - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan bilet iddialarına ilişkin açıklama

        Galatasaray, karaborsa bilet satışı ve yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak bağımsız bir denetim firmasına inceleme yaptıracağını ve usulsüzlük tespit edilirse yasal işlem başlatacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, yeni sezon için çevrimiçi bilet satış sistemini yenilediklerini ve kombine sahiplerine belirledikleri üç kişiye sınırsız bilet devretme hakkı tanındığını; bunun dışında tüm bilet devirlerinin kapatıldığını açıkladı. Galatasaray ayrıca SPK'ya gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 23:13 Güncelleme: 28.08.2024 - 23:13
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        Bilet iddialarına ilişkin açıklama
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        Galatasaray, karaborsa bilet satışı ve bilet satış yolsuzluğu iddialarla ilişkili olarak bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu iddialarla ilgili olarak bağımsız bir denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yapılması ve suistimal tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verildiğini duyurdu.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada Passo'dan geçen sezon çevrimiçi bilet satış sistemi yazılım geliştirme talebinde bulunulduğunu ve yeni sezonla yeni sisteme geçildiği de vurgulandı.

        Diğer yandan kombine sahiplerine tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri üç kişiye devretme hakkının tanındığı, bunun dışında tüm kombine ve bilet devirlerinin kapatıldığı da ifade edildi.

        Söz konusu spekülatif haberlere ilişkin olarak ise SPK nezdinde tüm gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulduğu da belirtildi.

        Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

        "Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek, 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir.

        Ayrıca;

        • Söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir.

        • Passo'dan geçen sezon itibarıyla talep edilen, online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış, sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir.

        • Yeni bir sistemle, her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır.

        • Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak, SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur.

        Tüm bu gelişmelerin yanında, Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını Yönetim Kurulumuza bildirmiştir.

        Süreç tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.

        Saygıyla duyurulur."

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