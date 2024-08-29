Son dakika haberi Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
Merkez Bankası, zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ile yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseltildi. Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak, yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı 5 puan artırıldı.
Giriş: 29.08.2024 - 23:06 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:06
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