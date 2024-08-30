3 BİN YILLIK GEÇMİŞ

Daha da geriye gidersek, tırnakların kesilmesi veya bakımına ilişkin referanslar M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Yani açıkça görülüyor ki, bu en az 3 bin yıldır insanlar için bir endişe kaynağı olmuştur! Romalı eleştirmenlerin oyunlarında tırnak kesmenin doğası üzerine kafa yormalarından Kleopatra'nın tırnaklarını özenle kesip kırmızıya boyamasına kadar, tırnak stili ve bakımı kayıtlı tarih kadar uzun bir süredir var. Peki ya daha da geriye gitmek istersek? İnsanlar bıçakları ya da hijyenle ilgili sosyal beklentileri geliştirmeden önce, parmaklarımızın ucunda amansızca uzayan tırnaklarımızla nasıl başa çıkıyorduk?