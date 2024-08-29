Oğuzhan Genç yazdı: "Şapkadan Rafa çıktı"

İsviçre'de turun kapısını 55. dakikada aralamıştı aslında Beşiktaş. Ancak savunmadaki acemice hatalar skoru 3-1'den 3-3'e getirince tur da Dolmabahçe'ye kalmıştı. Beşiktaş, evinde tıklım tıklım tribünler önünde rövanşa beklendiği gibi baskılı başladı. Henüz 7. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Masuaku'nun füzesini kaleci güçlükle çeldi, dönen topta golcü doğru yerdeydi. Immobile, takımını öne geçirdi.

Beşiktaş'ın ilk maçı da düşününce hız kesmemesi gerekiyordu. Baskı sürerken 29'da savunmanın hatasında Rashica karşı karşıya net fırsatı harcadı. 40'ta ise Rafa Silva'nın pasında önce Ciro kaleciye takıldı, dönen topta Semih'in vuruşu ise çizgiden çıkarıldı.

İlk yarı böyle biterken 59'da birden savunmanın arkasına atılan topta Vladi skoru dengelerken akıllara "Atamayana atarlar" geldi. Lugano'nun gardı nasıl düşecek diye endişe ederken sahneye Kartal'ın maestrosu çıktı. 66'da İsviçre'deki gibi muhteşem bir asistle Gedson'a servis yapan Rafa, 3 dakika sonra klas bir aşırtmayla skoru 3-1'e getirdi. Hemen 2 dakika sonra ise Immobile, Lugano'ya son darbeyi indirdi. 90+2'de Salih Uçan ise skoru 5'ledi.

Beşiktaş, yıldızlarıyla Avrupa Ligi biletini alıp taraftarına hayaller kurmayı sürdürdü. Rafa Silva, eşleşmeden beri açıklamalarıyla gündem olan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti'nin de meşhur şapkasını 3 dakikada düşürdü...