Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasında çıkan kavgada kan aktı. 39 yaşındaki Muhammed Mustafa Değer ile 16 yaşındaki Muhammed Akın Değer yaşamını kaybetti. 3 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Muhammed Mustafa (39) ile yeğeni Muhammed Akın Değer (16) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Öncülü Mahallesi’nde meydana geldi.
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Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed Mustafa ile yeğeni Muhammed Akın Değer ve 3 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere götürüldü.
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Doktorların çabasına rağmen yaralılardan Muhammed Mustafa ile yeğeni Muhammed Akın Değer, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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