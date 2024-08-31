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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul Sağanak Yağış 27° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 31° Antalya Güneşli 33° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Yağmurlu 26° Adana Sağanak Yağış 35° Diyarbakır Güneşli 39° Gaziantep Güneşli 34° Ağrı Güneşli 30°

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.