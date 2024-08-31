Ahmet Selim Kul yazdı: Çilingir Tadic

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Fenerbahçe Rize’de aldığı farklı galibiyetin ardından haftanın ilk maçına çıkarken yelkenleri iyice rüzgarla doldurmak için iyi bir fırsata sahipti. Kapalı gişe tribünler, bayram coşkusu ve Daum vefasıyla Kadıköy de bu fırsat için hazırdı. Fatih Tekke’nin Alanyaspor’u ise geçtiğimiz yıl Kadıköy’de yaptığından sonra aradaki kadro kalitesi farkına bakmadan daha özgüvenli bir şekilde Fenerbahçe’nin karşısına çıktı.

O beklenen başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, Alanyaspor’un ısrarla kendi altıpasından başlattığı oyunda baskı sonucu ciddi şanslar bulsa da ilk yarı üstünlük kuramadı. Daha çok Alanyaspor’un istediği tonda giden oyunda Fenerbahçe kalite farkı sayesinde öne geçse de iyi futbol sergileyemedi.

REKLAM Fred’in hat-trick rehavetine kapıldığı hissi verdiği, ilk dokunuşların çok kötü olduğu ve top kontrollerinin 1 metreyi bulduğu ilk yarıda Fenerbahçe’de görülen organizasyon eksikliği futbolcuların da birbiriyle normalden fazla ve daha yüksek sesle konuşmalarına sebep oldu.

İkinci yarıya da iyi başlayan taraf Alanyaspor’du. Fenerbahçe kalesine tehlikeli gelmeye de başlayan Akdeniz ekibine Mourinho doğru değişikliklerle dur diyebildi. Hemen ardından ilk goldeki gibi sahneye çıkan Tadic rakibin fişini çekti. Golle birlikte Alanyaspor’un da gücü bitti.

Tadic gerçekten bu topraklarda izlediğim en iyi futbolculardan biri. En kötü oynadığı maçlarda bile minimum 3-4 tane kilit iş yapan bir çilingir. Hızlı bir oyuncu olmasa da fiziken her zaman güçlü. Liderlik özellikleri, sorumluluk alan yapısı işin kreması. Bu gecenin de tartışmasız yıldızı oldu.

Fenerbahçe’de Mourinho’nun hazırlamaya çalıştığı yapıyı görmek zor değil. Sadece belli başlı yanları değil her şeyi yapabilen güçlü bir yapı kurmaya çalışıyor. Ama hala rollerin, sorumlulukların ve yapının oturmasının zamana ihtiyacı var. Ve bunun yanında sanki artık İrfan Can Kahveci’nin 11’de başlaması bu zamanı kısaltmaya daha fazla yardımcı olacak.