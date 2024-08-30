Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın havadaki hedef uçağı tam isabetle vurduğu anları paylaştı
Giriş: 30.08.2024 - 23:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 23:09
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TÜBİTAK Savunma Sanayii AR-GE Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk yerli ve milli havadan havaya görüş ötesi füzesi Gökdoğan'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile icra edilen yetenek gösterimi amaçlı atış testi faaliyetlerinde hedef uçağı tam isabetle vurduğunu belirten Kacır, "Nice ZAFER'lere." ifadesini kullandı.
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