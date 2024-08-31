Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
Süper Lig'de Galatasaray bu akşam Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Young Boys hezimetini Adana deplasmanında unutmak istiyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.
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Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.
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- 4
MUHTEMEL 11
Muslera
- 5
Kaan
- 6
Nelsson
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- 7
Abdülkerim
- 8
Jelert
- 9
Torreira
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- 10
Kerem Demirbay
- 11
Barış Alper
- 12
Mertens
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- 13
Kerem Aktürkoğlu
- 14
Icardi