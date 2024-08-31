Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        ikas Eyüpspor
        EYP
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Kasımpaşa
        KSM
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak

        Süper Lig'de Galatasaray bu akşam Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Young Boys hezimetini Adana deplasmanında unutmak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        • 2

          UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.

        • 3

          Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.

        • 4

          MUHTEMEL 11

          Muslera

        • 5

          Kaan

        • 6

          Nelsson

        • 7

          Abdülkerim

        • 8

          Jelert

        • 9

          Torreira

        • 10

          Kerem Demirbay

        • 11

          Barış Alper

        • 12

          Mertens

        • 13

          Kerem Aktürkoğlu

        • 14

          Icardi

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Balık eylülde yenir
        Balık eylülde yenir
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Habertürk Anasayfa