Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
Bu hafta en çok konuşulan paylaşımlar; Özcan Deniz, Nez ve Yeşil Salkım'dan geldi. Kimi; olaylı birlikteliğini sonlandırdı. Kimi de ailesini tek kalemde sildi. Detayları; 'Panorama'da...
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YEŞİM SALKIM
MÜLTECİ TARTIŞMASI
Haftanın olay paylaşımı...
Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...
Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.
Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, kendilerine yapılan bazı eleştrilere yönelik sitemlerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
Bu hafta; Özcan Deniz, Nez ve Yeşim Salkım oldu.
Teoman, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un özellikle Beyoğlu bölgesinin Arap kültürüne uygun hale gelmesinden rahatsız olan bazı kişiler hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yeşim Salkım, Teoman'a bir hayli sert tepki gösterdi.
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Teoman, verdiği o röportajda; "Taksim'de Norveçli sarışın çocuk görseler 'Harika' diyecekler ama Suriyeli kara çocukları görünce rahatsız oluyorlar. Hepsini tanıyorum. Tam olarak böyle demeseler bile içlerinden geçenleri biliyorum. Benim için "Her yer Arap oldu" demek ırkçılıktır. Türkiye'deki aşırı göçten rahatsızım, bu işler yanlış ve plansız bir şekilde yapıldı, hâlâ da devam ediyor.
Ancak artık bunun çaresi yok; o çocuklar burada büyüdüler. Onları geri göndermek vicdansızlık olur. Ayrıca, Suriyelilerden rahatsız olanların çoğu İngiltere'ye gitmek istiyor. İngiltere'nin Suriyelisi olmak için... Kendine hak gördüğünü başkasına lâyık görmüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
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Bu açıklamanın ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından Teoman'a tepki gösterdi. Salkım; "Yaş ilerleyince kafada fosfor kalmıyor tabii, normal. Teoman, bol bol balık ye ve balık yağı iç, belki iyi gelir" şeklinde yorum yaptı.
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Teoman, 2016'da yayınladığı 'Eski Bir Rüya Uğruna' albümündeki 'Limanında' adlı şarkısı için çektiği klipte mülteci sorununu işlemişti. Klipte; Suriyeli Beriwan ve Wassim'in ikilisinin Türkiye'den Almanya'ya göç etme hikâyesi anlatılmıştı.
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ÖZCAN DENİZ
KARDEŞLER İKİYE AYRILDI
Özcan Deniz yıllardır menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile iş ilişkisini sonlandırdı.
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Ağabey - kardeş manidar paylaşımlarla birbirlerini suçladı.
Özcan Deniz, Sezen Aksu'nun 'Ahdım Olsun' şarkısını eklediği bir hikâyesinde "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu? Kaç kişi sizin bir saniyesini bile geri alamayacağınız hayatınızın onlar için boşa harcandığını defalarca size hissettirdi ve hatta balyoz ile kafanıza vura vura ölmenize yok olup gitmenizi istediler. Sırtınızda ekmeğinizi yemiş kaç kişinin hançeri var?" diyerek içini döktü.
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Özcan Deniz, bir sonraki paylaşımında da Sabahattin Ali'nin şu sözünü yayımladı: İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarına üzülmekten daha kolay.
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Özcan Deniz son paylaşımında da artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu ifade etti ve şu cümleleri yazdı: Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir.
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Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Güler de ağabeyini ve eşi Samar Dadgar'ı eleştirdi. Bunun üzerine Deniz de sosyal medya hesabından "Evet Yurda Hanım... Akşamı bekle birtanem" mesajını yayımladı.
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Fakat Özcan Deniz, akşam saatlerinde konuyla ilgili sessiz kalırken Samar Dadgar, bir açıklama yaptı ve "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle, sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez. Baştan sonra iftira ve yalan. Dahasını kuracak kadar vakit ayıramam. Mutluluğumla meşgulum. İsteyen, istediğini desin, konuşsun. Benim tek bir bildiğim var. Beni bilen seven ailem. (Özcan ve Kuzey) Gerisi sizin olsun" dedi.
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Özcan Deniz, eşi Samar Dadgar'ın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde ise kız kardeşi Yurda Güler için imalı bir mesaj yayımlayarak "Beni durdurdular... Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluma dua et ama merak etme. Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullandı.
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Özcan Deniz'in diğer kız kardeşi Sibel Deniz Semerci ise sosyal medya hesabından paylaştığı "Ne güzel bir çift, ne güzel bir aile oldunuz siz... Dokunduğun yeri gülüşün gibi sımsıcak bir yuva yaptın Samar'ım... Kendi öz mutluluğu olmayan kim olursa olsun asılsız iftiralarla sizi mutsuz etmesine izin verme. Sen, ağabeyime ve yeğenime çok iyi geldin. Hoş geldin... Bir kardeş olarak daha ne isterim ki... Sizi çok seviyorum" mesajıyla Özcan Deniz ve Samar Dadgar'a destek verdi.
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Deniz ailesinde çıkan bu tartışma sonrasında, Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Deniz Semerci'den birkaç gün sonra çarpıcı iddialar geldi.
Sibel Semerci; "Merak ettiğiniz buysa söyleyeyim, sevgili ağabeylerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru" dedi. Semerci; "Bu mesele sadece ikisini ilgilendirmektedir" dedikten sonra da konuyu, Özcan Deniz'in ablası Yurda Güler ile ilgili; "Akşamı bekle bir tanem hazırladığım video duruyor" seslenişine ve yayınlamaktan vazgeçtiğini söylediği videoya getirdi.
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Sibel Deniz Semerci, ağabeyinin bahsettiği videonun Özcan Deniz'in 'tüm kariyerine ve sanatına veda' olduğunu öne sürdü. Semerci; "Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı. Çünkü bıktı" açıklamasında bulundu.
Son olarak ağabeyine seslenen Semerci; "Şimdi bana kızabilirsin canım ağabeyim, gözümün bebeği, gülüşünü sevdiğim ama içimi döktüm sizlere oh rahatladım" dedi.
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NEZ - RÜŞTÜ ONUR ATİLLA
OLAYLI AŞK BİTTİ
Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı. Atilla, yaptığı açıklamada; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulüyle sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
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Sürpriz aşk, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
Ancak çiftin birlikteliği uzun soluklu olmadı. Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldıklarını açıkladı.
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Nez, bir takipçisinin "Onur bey ile hiç paylaşım gelmiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık.
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Nez, gelen bazı yorumlardan sonra ise "Arkadaşlar, bu kadar abartmaya bence gerek yok. Başlarken ne derece güzelse, ayrılıklar da o derece güzel olabilir. Unutmayın ki her bir bitiş, yeni bir başlangıçtır" dedi.