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        Haberler Dünya Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı: Musk'tan tepki | Dış Haberler

        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı: Musk'tan tepki

        Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu Twitter'a (X) erişimi yasakladı. Elon Musk karara tepki göstererek, "Brezilya'daki 1 numaralı gerçek kaynağı kapatıyorlar" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 31.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 31.08.2024 - 10:27
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        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
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        Brezilya Yüksek Mahkemesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu ve X adını verdiği Twitter'a erişim yasağı getirme kararı aldığı bildirilen açıklamada, tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtildi.

        Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, Twitter'a erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla Twitter'a giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi.

        Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki gösterdi.

        "Alexandre de Moraes yargıç kılığına girmiş kötü bir diktatördür. Brezilya halkı, ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın, onun suçlarını öğrenecek." paylaşımını yapan Musk, "Yarın Moraes'in işlediği suçların uzun listesini, ayrıca Brezilya'da hangi yasaları ihlal ettiğini yayınlamaya başlayacağız. Elbette ABD yasalarına uyması gerekmiyor, ancak kendi ülkesinin yasalarına uyması gerekiyor. O bir diktatördür ve sahtekardır, bu adalet değildir" dedi.

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        Twitter, mahkemenin talebini reddetti

        Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında Twitter'dan bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

        Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, Twitter'ın Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

        Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için Twitter'a 24 saat süre vermiş, aksi halde platforma erişim yasağı getirileceğini duyurmuştu.

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