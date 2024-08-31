Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, hata yapmadı. Bu galibiyetle 4 maç sonunda puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü. Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı
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GÜRCAN BİLGİÇ: Hazır olun, fena halde geliyorlar. Aslında test maçıydı. Beş gün önce Rize'deki müthiş oyun ve skor sonrasında bir tekrar izleyecek miydik? Sonuç; izledik… Mourinho söz verdiği gelişme periyodunu aynen bize gösteriyor. İlk haftalardaki "tutuk" oyun için, "Henüz fizik olarak iyi değiliz" demişti. Ne zaman ki oyuncu grubu gücünü topladı, istediği seviyeye geldi, topu rakibe bırakan Fenerbahçe gitti, önde basan-tehdit edenler geldi.
Pozisyon oyununda sıkıntı yok. Herkes doğru yerde. Ancak dün gece için performanslar tartışmaya açık. Ancak ilk kementin, en kötüye (Maximin) gelmesi tesadüf değil elbette. Yeni transfer falan dinlemedi Mourinho, İrfan Can ile ilk hamlesini yaptı. Sonrası; iki gol daha geldi.
Amrabat gibi gövdeli bir altı numaraları var artık. İrfan Can öyle oynuyor ki Tadic için sol ön yolları göründü. Maximin hamle oyuncusu haline de gelebilir. Gelişiyor ve ideale yürüyorlar.
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AHMET SELİM KUL: Tadic... En kötü oynadığı maçlarda bile minimum 3-4 tane kilit iş yapan bir çilingir. Hızlı bir oyuncu olmasa da fiziken her zaman güçlü. Liderlik özellikleri, sorumluluk alan yapısı işin kreması. Bu gecenin de tartışmasız yıldızı oldu.
Fenerbahçe’de Mourinho’nun hazırlamaya çalıştığı yapıyı görmek zor değil. Sadece belli başlı yanları değil her şeyi yapabilen güçlü bir yapı kurmaya çalışıyor. Ama hala rollerin, sorumlulukların ve yapının oturmasının zamana ihtiyacı var. Ve bunun yanında sanki artık İrfan Can Kahveci’nin 11’de başlaması bu zamanı kısaltmaya daha fazla yardımcı olacak.
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CEM DİZDAR: 64'te Alanyalı oyuncunun yapamadığı şandeli yapan Tadic, maçı çözdü! Bundan sonra Alanya’nın mecali varsa da tamamen çöktü. Fenerbahçe ise kendinden emindi. Neyi, kiminle yapmak istediklerini planlanmış gibiydiler. Ne var ki, ‘Doğaçlama’ söz konusu olduğunda da yaratıcıydılar. Alanya ise gayretkeş ama bir o kadar da ‘Halsiz’di hücumda! Yapamayacaklarına emindiler ve yapamadılar. Yine de bu düzenlerini sürdürürlerse ligin hem can yakan hem kafa karıştıran takımlarından biri olabilirler.
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UĞUR MELEKE: Fenerbahçe’de bu sezonu da F.Ö. ve F.S. olarak ikiye ayırmak mümkün. Oyunun miladı Fred’in dönüşüydü, onun sahaya adım atmasıyla Fenerbahçe özellikle iki alanda gelişme kaydetti:
1- Belki soldan, Maximin üzerinden sayısal olarak fazla hücum ediyorlar. Ancak sağdan akınları çok daha etkili. Geçen hafta Rize’ye karşı 4 golü sağ kanat organizasyonlarından bulmuşlardı. Dün de ilk devrede gol dahil tüm etkili akınlar oradandı. Bunda da sağ iç oynayan Fred’in çok etkisi var. Mert aşama kaydetti, Tadic yükseldi Fred bağlantısıyla.
2- Fred oynamaya başladığından beri Fenerbahçe stoper ikilisi de daha fazla öne çıkıyorlar. Fred öncesi, Çağlar-Djiku ikilisinin ortalama pozisyonu çok daha gerideydi ve bunun faturasını da takım boyunun uzamasıyla özellikle Lille maçlarında ödediler. Ancak Fred geldi, Fenerbahçe savunma ikilisi de artık orta çizgiye basıyorlar rahatlıkla. Bu da dün Alanya’ya karşı yapılan hücum presin verimliliğini artıran faktördü.
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AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe belki sıcaktan belki de sezon başı diye ısrarla tempoyu yükseltmiyor. Bir diğer husus da İrfan Can. Hem çok iyi oyuncu hem de geçen sezon çok faydalı olmuştu. Dün gece de oyuna girdi, futbol zekası ve soğukkanlılığıyla Dzeko'ya müthiş bir gol pası verdi. Tabii Dzeko da affetmedi. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok yüksek. Kötü de oynasalar düşük tempoda da oynasalar golleri buluyorlar ve bence şampiyonluğun yine en büyük favorisi.
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ERCAN GÜVEN: İlk yarı Fenerbahçe baskılıydı, üstündü ama coşkulu değildi. Farkı yükseltmek için ekstra şeyler yapmak yerine Alanyaspor kalesi önünde sıkışıp kalmış oyunu “nasıl olsa” seviyesine indirmişlerdi.
Ancak ikinci yarı “rakip ikramı” yerine geçişli, baskılı, hızlı ve ayağa paslı Alanyaspor oyunuyla karşılaşan Fenerbahçe şaşırdı. Uzun süre tek kale oynadı Alanyaspor. Fatih Tekke ilk yarıdaki Alanyaspor’un tuhaf planını değiştirmiş, artık sıra ikinci yarıda zor durumlara düşen Fenerbahçe’nin oyun stratejisini değiştirmeye gelmişti ve Mourinho, Maximin’i çıkarıp İrfan Can’ı, daha sonra En Nesyri’yi aldı.
Ve hücum futboluna dönmüş Alanyaspor hiçbir yeni düzenleme yapamadan arka arkaya gelen Tadic’in, Dzeko’nun golleriyle üçe çıkan fark...
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ÖMER ÜRÜNDÜL: İsmail her zamanki gibi çalışkandı. Fred vasattı. Szymanski çok koştu ama dağınıktı. Maximin, şu anda S.O.S veriyor. Önemli adam eksiltme yeteneklerinde bir istikrar tutturamıyor, arkadaşlarıyla da uyum sorunu var. Herhalde zamana ihtiyacı var. En-Nesyri önemli bir santrfor. Üstelik de Mourinho'nun transferde ısrarla birinci planda istediği oyuncu. Neden çok az süre alıyor, doğrusu merak ediyorum. Güçsüz mü, sakatlığı mı var? Dün gecenin bir ilginç konusu da şöyle; sahada en az koşan oyuncu Tadic ancak gecenin kahramanı oldu. İşte bizim ligimizdeki takımların durumu. Bu yüzden Avrupa kulvarında vasat ekipler karşısında dahi sıkıntı yaşıyoruz.
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İBRAHİM YILDIZ: Fenerbahçe’de Mourinho’nun daha adaletli davranması bekleniyor. Geçen yılın yıldız oyuncusu İrfan Can’ın az süre alması yadırganıyor. İrfan Can oyuna girdikten sonra oyun ritminin arttığı bir gerçek. Yine, yeni transfer En-Nesyri’ nin durumu soru işareti. Ciddi para verilerek alınan bu oyuncunun yedek kalmasını anlamak güç. Oyuna girdikten sonra gol pozisyonlarına giren, 3 kez de bu şansı yakalayan En-Nesyri’yi küstürmemek gerekiyor. Oyuncunun vücut dilinden yedek kalmaya tepkili olduğu anlaşılıyor. Teknik direktör Mourinho'nun, Dzeko-En-Nesyri tercihini daha gerçekçi yapması gerekiyor.
İrfan Can oyuna girdikten sonra, Tadic gerçek yeri sol kanada geçti. Daha yararlı işler yaptı. Sezon başından bu yana sağ kanatta görevlendirilen Tadic’in bu bölgede çok başarılı olduğunu söylemek zor. Solda daha iyi oynuyor. Fenerbahçe’nin fabrika ayarlarına dönmesinde büyük yarar var.
Maça gelen 35 bin taraftar agresif bir oyun bekliyor. Alanyaspor gibi mücadele gücü zayıf bir takıma karşı alınan 3 gollü galibiyet kağıt üzerinde iyi gözükse de oyun organizasyonu olarak bunu söylemek mümkün değil. Garanti paslar, hızlı oyun yerine tecrübe ve kalite ile sonuca gidiyorlar.
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