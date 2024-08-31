Prenses Martha'dan Hint düğünü gibi Norveç düğünü

İLİŞKİLERİ BELGESEL OLUYOR

Geçtiğimiz yıl Prenses Martha, geleneksel kraliyetten farklı bir yol izleme kararıyla ilgili çok fazla kargaşa yaşandığını söyledi. Verdiği bir röportajda, "Yıllar boyunca, özellikle maneviyatçı olmamla ilgili pek çok eleştiri oldu. Norveç'te bu bir tabu" dedi. Prenses ile Durek Verrett, ortak maneviyat duyguları üzerinden bağ kurarak evlilik yoluna girmişti.

Birbirlerini bulmaları ve maneviyat duygularına önem vermeleri eleştirilerine Prenses Louise, şöyle seslendi: Benim yerime seçim yapmak ya da beni yargılamak size bağlı değil. Şaman Durek, birlikte vakit geçirmeyi sevdiğim bir adam.

Bu arada; çift, düğün fotoğraflarının kullanım hakkını bir dergiye sattı. Norveç medyasının düğünü haber yapamayacak olması, hem Norveç halkında hem de Norveç kraliyetinde rahatsızlık yarattı.

Çiftin bir yıldır bir dijital platformla iş birliği yaptığı, ilişkilerinin belgeselinin çekildiği bu haftanın öne çıkan haberlerinden biri oldu. Düğün fotoğraflarını göremezsek, belgeseli izleyeceğiz artık...