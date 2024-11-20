Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan, dikkat çeken paylaşım

Bir süredir evliliklerinde sıkıntılar yaşayan ve boşanma süreciyle gündemde olan Mauro Icardi ve Wanda Nara’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

REKLAM advertisement1 Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezonu kapattığı ve milli aranın başlamasıyla Arjantin'e gitmişti. Icardi, sosyal medya hesabından Wanda Nara’nın evine giderek kendisini taciz ettiğini iddia etti. Mauro Icardi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, evine gelen Wanda Nara’nın fotoğrafını paylaşarak, "Avukatlarım bana kızsa da, hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu dile getirmek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti," notunu düştü. REKLAM

Icardi, daha sonra Nara’nın evinde olduğu bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. Icardi, bu paylaşımları 1 saat sonra sildi.

Bu gelişmelerin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaşananları yalanlayan bir paylaşım yaptı.

"YALNIZ DEĞİLDİM" Nara, bavulunu topladığı ve yanında birinin bulunduğu bir video paylaşarak, "Avukatlara önceden uyarıyla gönüllü olarak verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almaya gidiyorum. Yalnız değildim," açıklamasını yaptı.

Fotoğraflar: Instagram