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        Haberler Magazin Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan, dikkat çeken paylaşım - Magazin haberleri

        Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan, dikkat çeken paylaşım

        Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan dikkat çeken paylaşımlar geldi. Icardi, sosyal medya hesabında Nara'nın evine gelip kendisini taciz ettiğini belirtirken, Nara ise bu iddiaları yalanlayarak açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:50
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        "Beni taciz etti"
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        Bir süredir evliliklerinde sıkıntılar yaşayan ve boşanma süreciyle gündemde olan Mauro Icardi ve Wanda Nara’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

        Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sezonu kapattığı ve milli aranın başlamasıyla Arjantin'e gitmişti. Icardi, sosyal medya hesabından Wanda Nara’nın evine giderek kendisini taciz ettiğini iddia etti.

        Mauro Icardi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, evine gelen Wanda Nara’nın fotoğrafını paylaşarak, "Avukatlarım bana kızsa da, hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu dile getirmek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti," notunu düştü.

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        Icardi, daha sonra Nara’nın evinde olduğu bir videoyu da takipçileriyle paylaştı. Icardi, bu paylaşımları 1 saat sonra sildi.

        Bu gelişmelerin ardından Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaşananları yalanlayan bir paylaşım yaptı.

        "YALNIZ DEĞİLDİM"

        Nara, bavulunu topladığı ve yanında birinin bulunduğu bir video paylaşarak, "Avukatlara önceden uyarıyla gönüllü olarak verdiğim evime geldim. Seyahat belgelerimi ve yazlık kıyafetlerimi almaya gidiyorum. Yalnız değildim," açıklamasını yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara

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