Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
Sarımsak, uzun yıllardır sofralarımızda yer alan bir bitkidir. Yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra, doğal antibiyotik görevi görür. Peki, sarımsak hakkında bilmediğimiz gerçekler nelerdir?
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Birçok ilacın hammaddesi olarak kullanılan sarımsak, hem lezzetiyle hem de insan sağlığına sağlamış olduğu faydalarla vazgeçilmez bir soğanlı bitki türüdür. Sarımsak, soğan, arpacık soğanı, pırasa ve frenk soğanı gibi yenilebilir bir bitkidir.
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1. 4 BİN YILDIR KULLANILIYOR
Sarımsağın en eski arkeolojik kayıtları Mezopotamya'da (günümüz Batı Asya'sı) yaklaşık 4.000 yıl öncesine kadar uzanır.
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Sarımsak kayıtları Mısır ve Çin'de de en az birkaç bin yıl öncesine dayanır ve Mısır firavunlarının mezarlarında sarımsak bulunmuştur. Ayrıca tarihsel olarak eski Yunanlılar ve her sınıftan Romalılar tarafından da tüketilmiştir.
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2. SAĞLIĞA FAYDALARI NELER?
Araştırmalar, sarımsak özünün kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ve bazı durumlarda modern tıp kadar etkili olabileceğini göstermiştir. Ayrıca, kolesterol seviyelerini düşürerek kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltır. Tüm bunların ötesinde, sarımsak temel besinler ve antioksidanlar içerir.
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3. SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI BİR NUMARA
Sarımsak takviyelerinin bağışıklık sisteminizi önemli ölçüde güçlendirdiği defalarca kanıtlanmıştır; bu nedenle kışın bol bol sarımsak tüketmekten korkmayın.
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Özellikle bir çalışma, sarımsak takviyesi alan katılımcıların soğuk algınlığına yakalanma olasılığının %70 daha az olduğunu ve soğuk algınlığının süresini %70'e kadar azalttığını göstermiştir.
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4. GEÇMİŞTEN BUGÜNE TEMEL TEDAVİ YÖNTEMİ OLMUŞTUR
Yunanistan, Roma, Çin, Japonya ve Mısır'daki halk tıbbı bu kokulu bitkiye birçok iyileştirici özellik atfetmiştir. Artrit, inatçı öksürükler, böcek ve yılan ısırıkları, parazitler ve hatta antibiyotik olarak tedavi etmek için kullanılmıştır.
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5. SARIMSAĞIN KOKMA SEBEBİ NEDİR?
Sarımsağı doğradığınızda veya ezdiğinizde, alliinaz adı verilen bir enzim salgılanır. Bu enzim, sarımsakta doğal olarak bulunan allin adlı bir bileşiği allisin'e dönüştürür. Allicin'in içeriğinde kükürt vardır ve bu da sarımsağın gerçekten kokmaya başlamasına neden olur.
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Sarımsağı tükettiğinizde içindeki allicin (sarımsak hücreleri soyulma, kesme veya doğrama ile hasar gördüğünde, havanın etkisiyle içeriğinde bulunan alliin ile hemen reaksiyona giren alliinaz adı verilen bir enzim salınır.) Kan dolaşımınıza emilir. Az miktarda yerseniz nefesiniz biraz kötü kokar, ama yeterince yerseniz teriniz sarımsak gibi kokabilir.
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6. KOKUSUNDAN KURTULMANIN YOLU NEDİR?
Eğer düzenli olarak sarımsak tüketiyorsanız, sarımsağın kokusunu alma olasılığınız çok daha düşüktür. Aileniz ve yakın arkadaşlarınızla aynı şeyi yapma konusunda bir anlaşma yapmanız gerekebilir; hep birlikte tüketirseniz, hiç kimse rahatsız olmaz.
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7. DÜNYADAKİ SARIMSAĞIN YÜZDE 80'İ ÇİN'DE ÜRETİLİYOR
Sarımsağın binlerce yıldır Çin için ne kadar önemli olduğunu düşündüğünüzde, bu neredeyse mantıklı geliyor. Yine de yüzde 80 - 25,4 milyon ton - çılgınca büyük bir sayı! Sarımsağın bir sonraki büyük üreticisi, dünya üretiminin yalnızca yüzde 5'ini karşılayan Hindistan'dır.
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8. HER SENE 29 MİLYON TON SARIMSAK TÜKETİLİYOR
Ortalama bir kişi yılda yalnızca 0,91 kg sarımsak tüketiyor. Bu nispeten yüksek görünebilir, ancak bazı ülkelerde bu sayı çok daha fazla. Örneğin, ortalama bir Çinli yılda tam 14,3 kg sarımsak yiyor!
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9. DOĞAL BİR PESTİSİT OLARAK KULLANILIR
Sarımsak bazlı bir pestisit (Bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallar, bazı organik bileşenler, dezenfektanlar gibi maddelere ve yöntemlere "pestisit" ismi verilir.) hazırlamanın birkaç farklı yolu vardır; ancak hepsi biraz sarımsağı ezmeyi, birkaç damla sabunla karıştırmayı ve bir süre suda bekletmeyi içerir. Sonuçlar oldukça etkili; az miktarda sarımsak bile çok işe yarıyor!
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10. SARIMSAKTAN TUTKAL YAPABİLİRSİNİZ
Günümüzde, diğer tüm seçenekler yetersiz kaldığında sarımsak tutkalına yönelebilirsiniz; ancak sarımsak tutkalı, 13. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle bazı zanaatkarlar tarafından tercih edilen bir tutkal olarak kullanılmıştır.
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Sarımsak tutkalı, altın veya gümüş yaprakların nesnelere yapıştırılması gibi ince ve hassas işler için kullanılmıştır. Kimyasal bir yapıştırıcı kadar güçlü olmasa da, kağıt, deri veya cam üzerine herhangi bir şey uyguluyorsanız iyi bir seçenektir.
Kaynak: Thefactsite
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