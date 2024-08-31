CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya röportajı nedeniyle 18 gün tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya röportajı nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu ile İzmir Enternasyonel Fuarı'nda bir araya geldi.

İzmir Enternasyonal Fuarında bugün haksız tutukluluğu sona eren Sevgili Dilruba ile bir araya geldik. Zaten hiç tutuklanmaması gerekiyordu... Bir daha sözünden, düşüncesinden dolayı hiçbir yurttaşımızın bu mağduriyetleri yaşamamasını umuyorum. pic.twitter.com/JE2NemFHId

Özel, X'ten yaptığı açıklamada, "İzmir Enternasyonal Fuarında bugün haksız tutukluluğu sona eren Sevgili Dilruba ile bir araya geldik. Zaten hiç tutuklanmaması gerekiyordu... Bir daha sözünden, düşüncesinden dolayı hiçbir yurttaşımızın bu mağduriyetleri yaşamamasını umuyorum" dedi.

"Fikir hürriyeti, nefret söylemleri ile geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti değildir. Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. Demokratik siyasi rekabetin yapılacağı birçok alan var. Hiç olmazsa nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır."

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun, tahliyesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasıyla ilgili, açıklama yaptı. Yılmaz, duruma tepki göstererek şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fikir hürriyeti, nefret söylemleri ile geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti değildir. Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz" dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmeye tepki göstererek, "Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir" dedi.

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Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir.



Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 31, 2024

AK Partili Ömer Çelik X hesabından yaptığı açıklamada, "Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle iki kişinin gözaltına alındığı olayı hatırlatan Çelik, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.