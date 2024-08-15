Avrupa'da dikkat çeken transferler
Avrupa'da kulüpler, 2024-2025 sezonu için kadrolarını güçlendiriyor. İşte Avrupa'da dikkat çeken transferler...
- 1
Brajan Gruda (Orta saha) Mainz → Brighton
- 2
Aaron Wan Bissaka (Sağ Bek) | Manchester United → West Ham United
17.60 Milyon €
- 3
Maximilian Beier (Forvet) | Hoffenheim → Borussia Dortmund
-
- 4
Francisco Montero (Stoper) | Beşiktaş → Racing Santander
- 5
Julian Alvarez (Santrfor) | Manchester City → Atletico Madrid
75 Milyon €
- 6
Tete (Sağ kanat) | Galatasaray → Panathinaikos
-
- 7
Dani Olmo (Orta saha) | Leipzig → Barcelona
55 milyon €
- 8
Joao Neves (Orta saha) Benfica → PSG
- 9
Niclas Füllkrug (Forvet) Borussia Dortmund → West Ham United
-
- 10
Nicolas Pepe (Sağ kanat) | Trabzonspor → Villarreal
- 11
Robin Le Normand (Stoper) Real Sociedad → Atletico Madrid
34.50 Milyon €
- 12
Alexander Sörloth (Santrafor) Villarreal → Atletico Madrid
32 Milyon €
-
- 13
Kelechi Iheanacho (Forvet) | Leicester City (İngiltere) → Sevilla (İspanya)
- 14
Pierre Emile Hojberg (Orta saha) | Tottenham İngiltere → Marsilya (Fransa)
- 15
Amadou Onana (Orta saha) | Everton → Aston Villa (İngiltere)
59.35 Milyon €
-
- 16
Caleb Wiley (Sol bek) | Atlanta United (Avustralya) → Chelsea (İngiltere)
- 17
Ozan Kökçü (10 Numara) | FC Eindhoven (Hollanda) → Helsinki (Finlandiya)
- 18
Serhou Guirassy (Forvet) | Stuttgart → Borussia Dortmund
18 Milyon €
-
- 19
Georges Mikautadze (Santrfor) | Metz → Lyon
- 20
Jaden Philogene (Sol kanat) | Hull City → Aston Villa
- 21
Martin Terrier (Forvet) | Rennes → Bayer Leverkusen
20 Milyon €
-
- 22
Thomas Meunier (Sağ bek) | Trabzonspor → Lille
- 23
Miodrag Pivas (Stoper) | Jedinstvo (Sırbistan) → Newcastle United (İngiltere)
- 24
Alvaro Morata (Santrfor) | Atletico Madrid → Milan
-
- 25
Mason Greenwood (Kanat) Manchester United → Marsilya
- 26
Leny Yoro (Stoper) Lille → Manchester United
62 Milyon €
- 27
Savio (Kanat) | Troyes → Manchester City
-
- 28
Saul Niguez (Orta saha) | Atletico Madrid → Sevilla
- 29
Joshua Zirkzee (Santrfor) | Bologna (İspanya) → Manchester United (İngiltere)
42.50 Milyon €
- 30
Yuki Sugawara (Sağ bek) | AZ Alkmaar (Hollanda) → Southampton (İngiltere)
-
- 31
Bertrand Traore (Sağ kanat) | Villarreal (İspanya) → Ajax (Hollanda)
- 32
Nuno Tavares (Sol bek) | Arsenal (İngiltere) → Lazio (İtalya)
- 33
Kylian Mbappe (Forvet) | PSG → Real Madrid
-
- 34
Alessandro Buongiorno (Stoper) Torino → Napoli
35 Milyon €
- 35
Mehdi Taremi (Forvet) | Porto → Inter (İtalya)
- 36
Donny van de Beek (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) → Girona (İspanya)
-
- 37
Adam Buksa (Santrfor) Antalyaspor → Midtjylland (Danimarka)
- 38
Joao Palhinha (Ön libero) | Fulham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)
- 39
Moise Kean (Santrfor) | Juventus → Fiorentina (İtalya)
-
- 40
Khephren Thuram (Orta saha) | Nice (Fransa) → Juventus (İtalya)
- 41
Michael Olise (Sağ kanat) | Crystal Palace (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)
- 42
Josep Martinez (Kaleci) | Genoa → Inter
-
- 43
Leonardo Spinazzola (Sol bek) | Roma → Napoli (İtalya)
- 44
Waldemar Anton (Stoper) | Stuttgart → Borussia Dortmund (Almanya)
- 45
Daichi Kamada (10 Numara) | Lazio (İtalya) → Crystal Palace (İngiltere)
-
- 46
Samuel Iling-Junior (Sol kanat) | Juventus (İtalya) → Aston Villa (İngiltere)
- 47
Tijjani Noslin (Sağ kanat) | Verona → Lazio (İtalya)
- 48
Yankuba Minteh (Sağ kanat) | Newcastle → Brighton (İngiltere)
-
- 49
Elliot Anderson (Orta saha) | Newcastle → Nottingham (İngiltere)
- 50
Douglas Luiz (Orta Saha) | Aston Villa (İngiltere) → Juventus (İtalya)
- 51
Omari Kellyman (10 Numara) | Aston Villa → Chelsea (İngiltere)
-
- 52
Ben Godfrey (Stoper) | Everton (İngiltere) → Atalanta (İtalya)
- 53
Lewis Hall (Sol bek) | Chelsea → Newcastle (İngiltere)
- 54
Piotr Zielinski (Orta saha) | Napoli → Inter (İtalya)
-
- 55
Max Kilman (Stoper) | Wolverhampton → West Ham United (İngiltere)
- 56
Fisayo Dele-Bashiru (10 Numara) | Atakaş Hatayspor → Lazio (İtalya)
- 57
Nicolo Zaniolo (Orta saha) | Aston Villa / Galatasaray → Atalanta (İtalya)
-
- 58
Yusuf Kabadayı (Sol kanat) | Bayern Münih → Augsburg (Almanya)
- 59
Archie Gray (Orta saha) | Leeds United → Tottenham (İngiltere)
- 60
Tanguy Ndombele (Orta saha) | Galatasaray → Nice (Fransa)
-
- 61
Ethan Mbappe (Orta saha) | PSG → Lille (Fransa)
- 62
Valentin Rosier (Sağ bek) | Beşiktaş → Leganes (İspanya)
- 63
Can Uzun (10 numara) | Nürnberg → Eintracht Frankfurt (Almanya)
-
- 64
Kiernan Dewsbury-Hall (Orta saha) | Leicester City → Chelsea (İngiltere)
- 65
Marc Guiu (Santrafor) Barcelona (İspanya) → Chelsea (İngiltere)
- 66
Jeanuel Belocian (Stoper) | Rennes (Fransa) → Bayer Leverkusen (Almanya)
-
- 67
Emre Can Duran (Stoper) | Royal Antwerp (Belçika) → PSV (Hollanda)
- 68
Matvey Safonov (Kaleci) | Krasnodar (Rusya) → PSG (Fransa)
- 69
Aleix Garcia (Orta saha) | Girona (İspanya) → Bayer Leverkusen (Almanya)
-
- 70
Hiroki Ito (Stoper) | Stuttgart → Bayern Münih (Almanya)
- 71
Tosin Adarabioyo (Stoper) | Fulham → Chelsea (İngiltere)
- 72
Strahinja Pavlovic (Stoper) | Salzburg → Milan (İtalya)
18 Milyon €
-
- 73
Filip Jörgensen (Kaleci) | Villarreal (İspanya) → Chelsea (İngiltere)
24.50 Milyon €
- 74
Matias Soule (Orta saha) | Juventus → Roma (İtalya)
25.60 Milyon €
- 75
Renato Veiga (Orta saha) | Basel → Chelsea
14 Milyon €
-
- 76
Enzo Le Fee (Orta saha) | Rennes (Fransa) → Roma (İtalya)
23 Milyon €