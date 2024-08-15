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        Haberler Spor Futbol Fransa Avrupa'da dikkat çeken transferler - Biten transferler (2024-2025) - Futbol Haberleri

        Avrupa'da dikkat çeken transferler

        Avrupa'da kulüpler, 2024-2025 sezonu için kadrolarını güçlendiriyor. İşte Avrupa'da dikkat çeken transferler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:16
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        • 1

          Brajan Gruda (Orta saha) Mainz → Brighton

        • 2

          Aaron Wan Bissaka (Sağ Bek) | Manchester United → West Ham United

          17.60 Milyon €

        • 3

          Maximilian Beier (Forvet) | Hoffenheim → Borussia Dortmund

        • 4

          Francisco Montero (Stoper) | Beşiktaş → Racing Santander

        • 5

          Julian Alvarez (Santrfor) | Manchester City → Atletico Madrid

          75 Milyon €

        • 6

          Tete (Sağ kanat) | Galatasaray → Panathinaikos

        • 7

          Dani Olmo (Orta saha) | Leipzig → Barcelona

          55 milyon €

        • 8

          Joao Neves (Orta saha) Benfica → PSG

        • 9

          Niclas Füllkrug (Forvet) Borussia Dortmund → West Ham United

        • 10

          Nicolas Pepe (Sağ kanat) | Trabzonspor → Villarreal

        • 11

          Robin Le Normand (Stoper) Real Sociedad → Atletico Madrid

          34.50 Milyon €

        • 12

          Alexander Sörloth (Santrafor) Villarreal → Atletico Madrid

          32 Milyon €

        • 13

          Kelechi Iheanacho (Forvet) | Leicester City (İngiltere) → Sevilla (İspanya)

        • 14

          Pierre Emile Hojberg (Orta saha) | Tottenham İngiltere → Marsilya (Fransa)

        • 15

          Amadou Onana (Orta saha) | Everton → Aston Villa (İngiltere)

          59.35 Milyon €

        • 16

          Caleb Wiley (Sol bek) | Atlanta United (Avustralya) → Chelsea (İngiltere)

        • 17

          Ozan Kökçü (10 Numara) | FC Eindhoven (Hollanda) → Helsinki (Finlandiya)

        • 18

          Serhou Guirassy (Forvet) | Stuttgart → Borussia Dortmund

          18 Milyon €

        • 19

          Georges Mikautadze (Santrfor) | Metz → Lyon

        • 20

          Jaden Philogene (Sol kanat) | Hull City → Aston Villa

        • 21

          Martin Terrier (Forvet) | Rennes → Bayer Leverkusen

          20 Milyon €

        • 22

          Thomas Meunier (Sağ bek) | Trabzonspor → Lille

        • 23

          Miodrag Pivas (Stoper) | Jedinstvo (Sırbistan) → Newcastle United (İngiltere)

        • 24

          Alvaro Morata (Santrfor) | Atletico Madrid → Milan

        • 25

          Mason Greenwood (Kanat) Manchester United → Marsilya

        • 26

          Leny Yoro (Stoper) Lille → Manchester United

          62 Milyon €

        • 27

          Savio (Kanat) | Troyes → Manchester City

        • 28

          Saul Niguez (Orta saha) | Atletico Madrid → Sevilla

        • 29

          Joshua Zirkzee (Santrfor) | Bologna (İspanya) → Manchester United (İngiltere)

          42.50 Milyon €

        • 30

          Yuki Sugawara (Sağ bek) | AZ Alkmaar (Hollanda) → Southampton (İngiltere)

        • 31

          Bertrand Traore (Sağ kanat) | Villarreal (İspanya) → Ajax (Hollanda)

        • 32

          Nuno Tavares (Sol bek) | Arsenal (İngiltere) → Lazio (İtalya)

        • 33

          Kylian Mbappe (Forvet) | PSG → Real Madrid

        • 34

          Alessandro Buongiorno (Stoper) Torino → Napoli

          35 Milyon €

        • 35

          Mehdi Taremi (Forvet) | Porto → Inter (İtalya)

        • 36

          Donny van de Beek (Orta saha) | Manchester United (İngiltere) → Girona (İspanya)

        • 37

          Adam Buksa (Santrfor) Antalyaspor → Midtjylland (Danimarka)

        • 38

          Joao Palhinha (Ön libero) | Fulham (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)

        • 39

          Moise Kean (Santrfor) | Juventus → Fiorentina (İtalya)

        • 40

          Khephren Thuram (Orta saha) | Nice (Fransa) → Juventus (İtalya)

        • 41

          Michael Olise (Sağ kanat) | Crystal Palace (İngiltere) → Bayern Münih (Almanya)

        • 42

          Josep Martinez (Kaleci) | Genoa → Inter

        • 43

          Leonardo Spinazzola (Sol bek) | Roma → Napoli (İtalya)

        • 44

          Waldemar Anton (Stoper) | Stuttgart → Borussia Dortmund (Almanya)

        • 45

          Daichi Kamada (10 Numara) | Lazio (İtalya) → Crystal Palace (İngiltere)

        • 46

          Samuel Iling-Junior (Sol kanat) | Juventus (İtalya) → Aston Villa (İngiltere)

        • 47

          Tijjani Noslin (Sağ kanat) | Verona → Lazio (İtalya)

        • 48

          Yankuba Minteh (Sağ kanat) | Newcastle → Brighton (İngiltere)

        • 49

          Elliot Anderson (Orta saha) | Newcastle → Nottingham (İngiltere)

        • 50

          Douglas Luiz (Orta Saha) | Aston Villa (İngiltere) → Juventus (İtalya)

        • 51

          Omari Kellyman (10 Numara) | Aston Villa → Chelsea (İngiltere)

        • 52

          Ben Godfrey (Stoper) | Everton (İngiltere) → Atalanta (İtalya)

        • 53

          Lewis Hall (Sol bek) | Chelsea → Newcastle (İngiltere)

        • 54

          Piotr Zielinski (Orta saha) | Napoli → Inter (İtalya)

        • 55

          Max Kilman (Stoper) | Wolverhampton → West Ham United (İngiltere)

        • 56

          Fisayo Dele-Bashiru (10 Numara) | Atakaş Hatayspor → Lazio (İtalya)

        • 57

          Nicolo Zaniolo (Orta saha) | Aston Villa / Galatasaray → Atalanta (İtalya)

        • 58

          Yusuf Kabadayı (Sol kanat) | Bayern Münih → Augsburg (Almanya)

        • 59

          Archie Gray (Orta saha) | Leeds United → Tottenham (İngiltere)

        • 60

          Tanguy Ndombele (Orta saha) | Galatasaray → Nice (Fransa)

        • 61

          Ethan Mbappe (Orta saha) | PSG → Lille (Fransa)

        • 62

          Valentin Rosier (Sağ bek) | Beşiktaş → Leganes (İspanya)

        • 63

          Can Uzun (10 numara) | Nürnberg → Eintracht Frankfurt (Almanya)

        • 64

          Kiernan Dewsbury-Hall (Orta saha) | Leicester City → Chelsea (İngiltere)

        • 65

          Marc Guiu (Santrafor) Barcelona (İspanya) → Chelsea (İngiltere)

        • 66

          Jeanuel Belocian (Stoper) | Rennes (Fransa) → Bayer Leverkusen (Almanya)

        • 67

          Emre Can Duran (Stoper) | Royal Antwerp (Belçika) → PSV (Hollanda)

        • 68

          Matvey Safonov (Kaleci) | Krasnodar (Rusya) → PSG (Fransa)

        • 69

          Aleix Garcia (Orta saha) | Girona (İspanya) → Bayer Leverkusen (Almanya)

        • 70

          Hiroki Ito (Stoper) | Stuttgart → Bayern Münih (Almanya)

        • 71

          Tosin Adarabioyo (Stoper) | Fulham → Chelsea (İngiltere)

        • 72

          Strahinja Pavlovic (Stoper) | Salzburg → Milan (İtalya)

          18 Milyon €

        • 73

          Filip Jörgensen (Kaleci) | Villarreal (İspanya) → Chelsea (İngiltere)

          24.50 Milyon €

        • 74

          Matias Soule (Orta saha) | Juventus → Roma (İtalya)

          25.60 Milyon €

        • 75

          Renato Veiga (Orta saha) | Basel → Chelsea

          14 Milyon €

        • 76

          Enzo Le Fee (Orta saha) | Rennes (Fransa) → Roma (İtalya)

          23 Milyon €

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