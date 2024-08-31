Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel SICAK GELİŞME! Son dakika: Narin Güran'ın amcası gözaltında! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Narin Güran'ın amcası gözaltında!

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 11 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı. Narin'in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 11 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın amcası da olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı.

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmaları, 11'inci günde, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yeraltı görüntüleme cihazıyla sürdürüyor.

        Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalara jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

        AMCA GÖZALTINDA

        Yürütülen soruşturma kapsamında bugün Narin'in amcası da olan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı S.G. gözaltına alındı.

        Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        Manisa'da bir kişi sokak ortasında babasını öldürdü
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        2 gündür nöbet tutuyorlar!
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Erdoğan, olimpiyatlarda başarılı olan sporcuları kabul etti
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi yürürlükte
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Habertürk Anasayfa