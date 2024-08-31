Hükümdarlardan yazarlara, soylulardan sanayicilere... İşte tarihin en zengin insanları

Fatih William

Hayatının ilk yıllarını Normandiya Dükü olarak geçiren ancak ömrünü İngiltere'nin ilk Norman kökenli kralı olarak tamamlayan I. William, İngiltere'yi fethetti ve Fatih William adını aldı. Tarihin sayılı zenginlerinden biri olan Fatih William'ın tahmini olarak 228 milyar dolar serveti vardı. Ayrıca Fatih William, Londra Kulesi gibi İngiltere'nin en ikonik simgelerinden pek çoğunu da inşa ettiren isim oldu.