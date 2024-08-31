Hükümdarlardan yazarlara, soylulardan sanayicilere... İşte tarihin en zengin insanları
Zenginin parasını hep yoksullar konuşur... Dünyanın kuralıdır bu, zenginlik kendinden söz ettirir. Ama bazı zenginlikler var ki, üzerinde ne kadar konuşulursa konuşulsun eskimez, modası geçmez. Tarihin tozlu sayfalarında yerini almış en zengin insanlara göz gezdirmeye ne dersiniz?
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Kimi büyük hanedanlıkların yöneticiliğini yapmış, kimisi ise sadece "işine" bakmış... Tarih boyunca çok fazla insan zenginlikleriyle ünlenmiş, çağa damgasını vuran olayların altına adını yazdırmış... Bazılarını bugün bile çok iyi tanıyoruz ancak bazı zenginler paralarına rapmen unutlmayı engelleyememiş! İşte tarihe damgasını vurmuş en zengin insanlar...
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Alan Rufus
İngiltere'nin ilk Norman kralı olan William the Conqueror'un yeğeni olan Alan Rufus, tarihte Kızıl Alan ismiyle de bilinir, öldüğünde yaklaşık 15.000 dolar değerinde bir servete sahipti. Yaşadığı dönemde İngiltere'nin GSYİH'sinin yaklaşık %7'sine denk gelen bu serves bugünün para birimiyle düşünecek olursak 196 milyar dolar civarında olurdu. Alan Rufus, Norman fethi sırasındaki hizmetlerinden 1071 yılında Richmond Onuru olarak da bilinen önemli bir derebeylikle ödüllendirildi.
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Andrew Carnegie
İskoç asıllı Amerikalı sanayici ve hayırsever Andrew Carnegie, tarihin en zengin Amerikalılarından biridir. Andrew Carnegie, yaşamı boyunca toplamda 4,8 milyar doları aştığı tahmin edilen 0servetinin neredeyse yüzde doksanını hayatının son 19 yılında bağışladı.
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- 4
William De Warenne
İngiltere Kralı II. William döneminde yaşayan 1. Surrey Kontu, Lewes Lordu olarak bilinen William de Warenne, bir mülk zenginiydi. Efsane kitap Domesday Book'ta kaydedilen bilgilere göre William de Warenne'in Warenne Sussex dahil 13 İngiliz ilçesinde arazisi ve Norfolk, Suffolk, Yorkshire ve Essex'te büyük mülkleri vardı. Bugünün para birimiyle serveti 147 milyar dolara tekabül ediyor.
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Amerika'nın İlk Milyoneri: IV. John Jacob Astor
İspanyol-Amerikan Savaşı'nda yarbay olarak görev alan ve Astor ailesinin önde gelen üyelerinden biri olan IV. John Jacob Astor ya da yaygın ismiyle "Jack", kürk ticareti yaparak büyük bir servetin sahibi oldu. 2019 yılında kadar yaklaşık 87 milyon dolarlık veya 2,3 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin kişisi olduğu düşünülen Jack Astor, 1912'de batan Titanic gemisinde hayatını kaybetti.
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Cengiz Han
Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hakanı olan Cengiz Han, neredeyse tüm dünyaya hükmettiği imparatorluğu sayesinde aynı zamanda çok zengindi. Cengiz Han'ın yaşadığı dönemdeki kayıt tutma eksikliği onun servetini rakamlara dökmemizi engelliyor ama bu büyük imparatorluğun büyük bir zenginlik getirdiğini söylemek yanlış olmaz.
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Henry Ford
Ford Motor Company'nin kurucusu Henry Ford, 1863 yılında dünyaya geldi ve büyük iş projesiyle hem tarihe geçti hem de adını dünya zenginleri arasına yazdırdı. 1974 yılında hayata veda eden Henry Ford, bugünlere kalan bir şirket ve 200 milyar dolardan fazla bir servet bırakmıştı.
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İmparator hizmetlisi Heshen
Mançu Niohuru klanından, İmparator Qianlong'a hizmet eden, Qing hanedanının yetkili bir görevlisi olarak kayıtlara geçen Hensen, 1799 yılında öldüğünde, bugünkü para birimine göre 132 milyar dolarlık bir servet biriktirdiği tahmin ediliyor. 1750'de Shanbao'da doğan Hensen, tarihin en yozlaşmış Çin yetkililerinden biri olarak kabul ediliyor.
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Jakob Fugger
Avrupa'nın en zengin adamlarından biri kabul edilen Jakob Fugger, Fugger tüccar ailesinin soyundan geliyor. Aile geleneği olan tüccarlığı devam ettiren Fugger, aynı zamanda maden girişimciliği ve bankacılık da yaptı. Toplam serveti 277 milyon dolara ulaşan Fugger, servetini siyaseti etkilemek için kullandı. Kutsal Roma İmparatoru I. Maximilian ve İspanya Kralı V. Charles'ın yükselişi için para harcadığı söylenir.
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Jeff Bezos
İnternet girişimcisi ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 2017'den bu yana dünyanın en zengin insanı... Ünlü Forbes dergisi Jeff Bezos'u 2018 yılında 145,2 milyar dolarlık net servetiyle "gezegendeki herkesten çok daha zengin" olarak tanımlandı.
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John D. Rockefeller
1870 yılında Standard Oil Company'yi kuran John D. Rockefeller, 1897'ye kadar şirketin en büyük hissedarıydı. Modern tarihin en zengin kişisi kabul edilen John D. Rockefeller, ABD'deki tüm petrol üretiminin %90'ını kontrol ediyordu. Rockefeller ailesi hala dünyanın en zengin isimleri arasında yer alıyor olsa da John D. Rockefeller'ın BBC'ye göre kişisel serveti yaklaşık 341 milyar dolardı.
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Fatih William
Hayatının ilk yıllarını Normandiya Dükü olarak geçiren ancak ömrünü İngiltere'nin ilk Norman kökenli kralı olarak tamamlayan I. William, İngiltere'yi fethetti ve Fatih William adını aldı. Tarihin sayılı zenginlerinden biri olan Fatih William'ın tahmini olarak 228 milyar dolar serveti vardı. Ayrıca Fatih William, Londra Kulesi gibi İngiltere'nin en ikonik simgelerinden pek çoğunu da inşa ettiren isim oldu.
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Kral Süleyman
Kral Davut'un yerine geçen oğlu Kral Süleyman, yüzyıllardır zenginliğin gündelik hayattaki tasvirlerinde kullanılıyor. Süleyman'ın zenginliği bugünlere İbranice İncil, Eski Ahit, Kuran ve Hadisler aracılığıyla da aktarıldı. Kral Süleyman'ın servetini rakamla anlatmak çok zor. Tonlarca altından oluşan bir sevretten bahsediyoruz.
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Mansa Musa I
İslami Batı Afrika Devleti olan Mali İmparatorluğu'nun onuncu imparatoru olarak bilinen Mansa Musa I, dünyanın en büyük altın üreticilerinden biri olmasıyla da tanınıyordu. Mansa Musa I, bugünün para birimiyle yaklaşık 400 milyar dolarlık bir servetin sahibi olmuştu.
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Mir Osman Ali Khan
Britanya Hindistanı'ndaki en büyük prenslik devleti olan Haydarabad'ın son hükümdarı olan Mir Osman Ali Khan, yaşayan en zengin Hintliydi. Öyle ki 1937'de Time dergisinin kapağında o zamanın en zengin kişisi olarak yer aldı. Zenginliğiyle çağına damgasını vuran Mir Osman Ali Khan'ın 1940'ların başlarındaki serveti ABD ekonomisinin yaklaşık %2'si değerindeydi. Bugünün parasıyla düşünecek olursak tahmini olarak 230 milyar dolar.
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Muammer Kaddafi
Libyalı Albay Kaddafi, siyasetin dışında zenginliğiyle de ünlüydü. 1977'den 2011'e kadar Libya'yı yöneten Kaddafi'nin ülkenin petrol gelirlerinden çaldığı söyleniyordu. Muammer Kaddafi hakkındaki diğer söylenti de 200 milyar doları gizli banka hesaplarında sakladığıydı.
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II. Nikolay
Çarlık Rusya'nın 1917'ye tahttan indirilen son hükümdarı II. Nikolay, imparatorluğun ona sağladığı imkanlardan faydalanmış ve kişisel servetini epey büyütmüştü. 1918'de Bolşevikler tarafından idam edilen II. Nikolay, yaklaşık 300 milyar dolara eşdeğer bir servete sahipti.
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Augustus Caesar
Roma İmparatorluğu'nun ilk imparatoru Augustus Caesar, adını tarih kitaplarındani romanlardan, felsefe metinleri ve tiyatro oyunlarından başka bir yere daha yazdırdı: Traihin en zenginleri listesine... Augustus Caesar'ın kişisel serveti imparatorluk servetinin neredeyse yüzde 20'sine denk geliyordu. Bu da bugünün para birimiyle yaklaşık 4,63 trilyon dolar eder.
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