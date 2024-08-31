Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı açıkladı

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Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı- lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat’ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

FIORENTINA İLE 120 DAKİKA SAHADA KALDI, ERTESİ GÜN TÜRKİYE'YE GELDİ

Sofyan Amrabat, Fiorentina'nın UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Macaristan'ın Puskas Akademia ile deplasmanda oynadığı müsabakada 120 dakika forma giydi. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşma önce uzatmalara, ardından penaltılara giderken, İtalyan ekibi penaltı atışları sonrasında lig aşamasına kalmayı başarmıştı. Fiorentina'yla maça çıkıp, takımının UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmasına katkı sağlayan Faslı oyuncu, maçtan sonraki gün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle anlaşmaya vardı.

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Sofyan Amrabat KİMDİR?

Doğum tarihi/Yaş: 21 Ağustos 1996 (28)

Doğum yeri: Huizen / Hollanda

Uyruk: Fas

Boy: 1,85 m

Mevki: Orta saha - Ön Libero

Yan mevki: Merkez Orta Saha - Orta Saha Sağ

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 22 milyon €

TRANSFER GEÇMİŞİ Feyenoord > Club Brugge Club Brugge > Hellas Verona Hellas Verona > Fiorentina Fiorentina > Man United (kiralık) Fiorentina > Fenerbahçe (kiralık) Futbola Hollanda'da başlayan Sofyan Amrabat, Utrecht altyapısında çeşitli yaş gruplarında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. 2 yıllık A takım tecrübesinin ardından Feyenoord'a transfer olan Amrabat, daha sonra Belçika ekiplerinden Club Brugge ile anlaşmaya vardı.

Club Brugge formasını 1 sezon giydikten sonra İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya kiralık giden Amrabat, burada da 1 yıl forma giyip Fiorentina'ya transfer oldu. 2022 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren 28 yaşındaki futbolcu, geçen yılı kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geçirdi. Fenerbahçe, Faslı futbolcunun yedinci kulübü oldu.