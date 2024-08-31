Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Japonya'da bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 40 bin kişi evlerinde yalnız başına öldü

        Japonya'da bu yılın ilk altı ayında yaklaşık 40 bin kişi evlerinde yalnız başına öldü

        Japonya'da 2024'ün ilk yarısında yaklaşık 40 bin kişi evlerinde yalnız başına ölü bulundu. Ülkenin polis teşkilatının aktardığı verilere göre bu sayının yaklaşık 4 bini öldükten bir aydan daha uzun bir süre sonra, 130'u ise bir yılın ardından bulundu

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 31.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japonya'da 40 bin kişi yalnız başına öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Japonya’da 2024’ün ilk yarısında 40 bine yakın kişi evlerinde yalnız başına ölü bulundu.

        Ülkenin polis teşkilatının aktardığı verilere göre bu sayının yaklaşık yüzde 10'u ölümlerinin üzerinden 1 aydan fazla zaman geçen kişilerdi.

        130 kişi ise ölümlerinden bir yıl geçtikten sonra bulunabildi.

        Birleşmiş Milletler'e göre Asya ülkesi Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfusuna sahip.

        Polis teşkilatı, yayımlanan raporunun yaşlanan nüfusun bir kısmının yalnız yaşaması ve yalnız ölmesi sorunu için çözüm üretebileceğini umuyor.

        2024 yılının ilk aylık dönemini kapsayan raporda, yalnız yaşayan 37 bin 227 kişinin evde ölü bulunduğunu, bunların yüzde 70’inden fazlasının da 65 yaş ve üzeri insanların olduğu ifade edildi.

        REKLAM

        Rapora göre, evde tek başına hayatını kaybeden kişilerin yüzde 40'ının aynı gün tespit edildiği değerlendiriliyor.

        Bir ayı aşan sürelerde tespit edilebilen cesetlerin sayısı 3 bin 939 olarak verilendirildi.

        Evde yalnız yaşarken ölenler arasında en büyük grubu, 7 bin 498 ölümle 85 yaş ve üzeri kişiler oluşturdu.

        Bu grubu 5 bin 920 kişi ile 75-79 yaş arası kişiler izledi.

        Bulunan cesetlerin 5 bin 635'ini ise 70-74 yaş arasındaki kişiler olarak kayıtlara geçti.

        Japon kamu televizyonu NHK’ya göre, rapor sahipsiz ölümleri araştıran bir meclis komisyonu ile paylaşılacak.

        Bu yılın başlarında, Japonya Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü, yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2050 yılına kadar 10,8 milyona ulaşmasının beklendiğini aktardı.

        Tek kişilik hanelerin toplam sayısının ise aynı yıl 23,3 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

        Japonya uzun zamandır yaşlanan ve azalan nüfusuyla mücadele etmeye çalışıyor.

        REKLAM

        Japon hükümeti Nisan ayında ülkenin uzun zamandır süregelen yalnızlık ve izolasyon sorununu ele alan bir yasa tasarısı sundu.

        Bazı komşu ülkeler de benzer demografik zorluklarla karşı karşıya.

        Çin'in nüfusu 2022'de 1961'den bu yana ilk kez düştü.

        Güney Kore de defalarca dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip ülkesi olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Brezilya'da Twitter'a erişim yasaklandı
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        8 ilde kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Balık eylülde yenir
        Balık eylülde yenir
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Sarımsaktan tutkal yapılabildiğini biliyor muydunuz?
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        Bir aileyi ayıran kaza! 2 ölü, 3 yaralı...
        "Çilingir Tadic"
        "Çilingir Tadic"
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Zafer'in 102. yılında tam hedeften vurdu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Habertürk Anasayfa