Dünya devlerinin CEO'ları Hint kökenli

REKLAM advertisement1

Global çapta teknoloji şirketlerinin önemi her geçen gün artıyor. Hayatımızın her alanına etkisi olan, cebimizdeki telefondan kullandığımız otomobile kadar her araçta teknolojinin rolü ve gelişimi büyük.

Söz konusu gelişmiş teknolojiler olduğu zaman ise akıllara Uzakdoğulu şirketler gelir. Japonya, Kore, Çin gibi ülkeler ürettikleri teknolojiler ve kurdukları şirketlerle dünyaya yön vermeyi başaran ülkeler haline geldiler. Elbette dünya ekonomisi üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda ABD merkezli şirketler de bu düzen içerisinde yer alan ve önde gelen teknoloji firmalarından olmayı başardı.

21 DEVİN BAŞINDA HİNT KÖKENLİ CEO VAR

Dünyanın en zengin şirketlerinin bulunduğu ABD, San Francisco’daki Silikon Vadisi’nde, Hintli nüfusunda yılların birikimiyle ciddi bir patlama yaşanıyor. Hintliler, dev şirketlerin üst kademelerinde görev alıyorlar. Bu sebeple teknoloji devleri de Hindistan'ı oldukça fazla önemsiyor.

REKLAM

Günümüzde şirketlerin ana merkezlerinin nerede bulunduğundan çok daha dikkat çekici bir istatistik yayınlandı. World of Statistics şirketinin verdiği verilere göre dünyanın en büyük şirketleri arasında da gösterilebilecek 21 şirketin CEO'larının Hindistan kökenli olduğu belirtildi. Bu CEO'ların bir kısmı ABD'de bir kısmı ise Britanya'da doğup büyümüş olsalar da hepsi Hint kökenli olarak belirtiliyor.

HİNTLİ ŞİRKETLER ÖN PLANDA OLAMIYOR

Hintli yöneticilerin bu yaygınlığına, bu kadar başarılı CEO'ları dev şirketlerin başında görevde olmasına karşın ülke olarak bu kadar başarılı şirketler kuramıyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ise ülke genelindeki gelir dengesizliği olarak gösterilebilir.

Hindistan’ın da kendi girişimcileri bir teknoloji sektörü ve dev şirketleri var, ancak özellikle fakir ülkelerin genelinde olduğu gibi beyin göçünün yoğunluğu bu Hintli şirketlerin gelişimini olumsuz etkiliyor.

İşte teknoloji firmalarının başını çektiği o 21 firma:

Alphabet Google

Microsoft

YouTube

Adobe

World Bank Group

IBM

Albertsons

NetApp

Palo Alto Networks

Arista Networks

Novartis

Starbucks

Micron Technology

Honeywell

Flex

Wayfair

Chanel

OnlyFans

Motorola Mobility

Cognizant

Vimeo