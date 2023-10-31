Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.712,85 %0,08
        DOLAR 28,2689 %0,02
        EURO 29,9666 %-0,19
        ALTIN 1.811,38 %-0,15
        FAİZ 34,46 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 21,06 %-0,67
        BITCOIN 34.217,00 %-0,65
        GBP/TRY 34,3354 %-0,21
        EUR/USD 1,0595 %-0,19
        BRENT 87,81 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 2.961,61 %-0,15
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Dul ve yetim aylığı alırken çalışanlara ikramiye ödenecek - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Dul ve yetim aylığı alırken çalışanlara ikramiye ödenecek

        Emekli aylıklarına vergi, prim ve nafaka borçları için haciz konulabilirken Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir defaya mahsus verilecek 5000 liralık ikramiyeye haciz konulamayacak. Çalışan emekliler ikramiye alamayacak ancak dul ve yetim aylığı alırken çalışmaya devam edenler hisseleri oranında ikramiye alacaklar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilere yapılacak ikramiye ödemesi ile ilgili merak edilenleri yazdı

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 31.10.2023 - 07:26 Güncelleme: 31.10.2023 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defalığına verilecek 5000 lira ikramiyeye ilişkin kanun TBMM’den geçti. Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi. İkramiyeler, kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Emekli ikramiyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında emekli aylığı alıp da herhangi bir işte sigortalı çalışmayanlara ödenecek. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 20. Maddesi kapsamında odalar, sigorta şirketleri ve bankalara ait 18 özel sandıktan emekli olanlar ikramiyeden yararlanamayacak.

        REKLAM

        EMEKLİ İKRAMİYELERİNE HACİZ KONULAMAYACAK

        Emekli aylıklarına vergi ve prim borcu ile nafaka borcu için haciz konulabiliyor. Emekli ikramiyesi ve kıdem tazminatına da haciz konulması mümkün bulunuyor.

        Ancak, emekliler ile dul ve yetimlerine Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir defalığına verilecek 5000 liralık ikramiyeye haciz konulamayacak ve bu ödemelerden kesinti yapılamayacak.

        KİMLER İKRAMİYE ALAMAYACAK?

        Emekli ikramiyesi alabilmek için ekim ayında SGK’dan aylık almak ve sigortalı bir işte çalışmamak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2023 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren SSK ve BAĞ-KUR’lular ile 14 Ekim 2023 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren kamu çalışanları da ikramiye alabilecekler.

        Ekim ayında 1 gün dahi sigortalı çalışması bulunan emekliler ise ikramiye alamayacaklar. Emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeksizin kamuya ait işyerlerinde çalışmakta olanlara da ikramiye ödenmeyecek.

        REKLAM

        Ancak, SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra şirket kurarak, dükkan açarak, şirkete ortak olarak BAĞ-KUR kapsamına girecek şekilde faaliyette bulunan emekliler ikramiye alabilecekler.

        ÖLÜM AYLIĞI ALIRKEN ÇALIŞANLAR İKRAMİYE ALABİLECEK

        Emekli aylığı almakta iken 1-31 Ekim tarihleri arasında sigortalı bir işte 1 gün bile çalışmış olanlar ikramiyeden yararlanamayacak. Ancak, bu kural çalışmaya devam ederken dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı) alanlar ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara uygulanmayacak. Örneğin, çalışmaya devam eden ve aynı zamanda ölen eşinden dolayı dul aylığı alan kadın veya erkek ikramiye alabilecek. Çalışmaya devam ederken ölen anne babasından dolayı yetim aylığı almakta olan çocuklar da ikramiyeden yararlanabilecekler.

        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

        Dul ve yetim aylığı alanlar 5000 TL’lik ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin, ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında dul aylığı alan kişiye 2.500 TL ödenecek. Anne babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alan çocuklara ise 1.250 TL ödeme yapılacak.

        REKLAM

        İş kazası ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. Örneğin, iş göremezlik derecesi yüzde 30 olan bir kişiye 1.500 TL ödenecek.

        İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50’nin altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin hak sahiplerine ödeme yapılırken ölen kişinin iş göremezlik derecesi ve hak sahiplerinin hisseleri dikkate alınacak. Sürekli iş göremezlik derecesi yüzde 40 olan kişi hayatta ise normalde 2.000 TL ikramiye alabiliyor. Bu kişi hayatını kaybetmişse yüzde 75 oranında gelir bağlanmış eşine 1.500 TL, yüzde 50 oranında gelir bağlanmış eşine ise 1.000 TL ikramiye verilecek.

        BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME

        Birden fazla emekli aylığı alanlara sadece en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ikramiye ödenecek. Örneğin, bir kişi kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almakta iken aynı zamanda ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında dul aylığı almakta ise sadece kendi emekliliğinden dolayı 5.000 TL ikramiye ödenecek.

        REKLAM

        KISMİ AYLIK ALAN GURBETÇİLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?

        Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde sigortalı çalışanlar iki ülkedeki çalışmaları karşılığında ayrı ayrı kısmi aylık alıyorlar. Bu kişiler de emekli ikramiyesinden yararlanacaklar. İkramiye tutarı Türkiye’deki prim günlerinin iki ülkedeki toplam prim gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacak. Örneğin, Türkiye’deki prim gün sayısı 3600, Türkiye ve yabancı ülkedeki toplam prim gün sayısı 12000 olan kişiye 1.500 TL ödenecek.

        DİLEKÇEYİ VERMİŞ AMA AYLIĞI BAĞLANMAMIŞ EYT’LİLER DE YARARLANACAK

        Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emeklilik dilekçesi vermiş olup henüz aylığı bağlanmamış kişiler bulunuyor. Bunlardan, ekim ayında herhangi bir sigortalı işte çalışmayanlar da ikramiyeden yararlanacaklar. Bu kişilerin ikramiyesi ilk emekli aylıklarıyla birlikte ödenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #emekli
        #ikramiye
        #ölüm aylığı
        #dul yetim aylığı
        #haciz
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali!
        Emre Kocadağ'dan başkanlık sinyali!
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Taraftar-futbolcu birlikteliği"
        "Taraftar-futbolcu birlikteliği"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Habertürk Anasayfa