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Haberler Döviz

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor

Merkez Bankasının dünkü faiz artırma kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan hareketlilik bugün de sürüyor. Dolar 25 TL'nin üzerine çıktı. Euro ise 27,50 seviyelerinden işlem görüyor

Giriş: 23.06.2023 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL
Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor
HABERTURK.COM

Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı öncesinde 23.54 seviyesinde olan dolar kuru karar sonrası 23.67'yi, karar öncesi 25.91 seviyesinde olan Euro kuru ise 26.05'i gördü.

25 TL SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Daha sonra kapanışta dolar kuru 24.50, Euro kuru ise 26.80 seviyesine geldi ancak döviz kurları bu sabaha yine hareketli başladı. Sabah saatlerinde hareketlilikle başlayan dolar 25 TL seviyesinin üzerini görerek 25,22'ye kadar yükseldi daha sonrasında ise yeniden 24,90 seviyelerine geriledi. 27,50 seviyesine kadar gelen Euro ise 27,25'e yeniden geriledi.

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