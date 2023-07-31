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        Haberler İş-Yaşam Dolar/TL, 26,97 seviyesinden işlem görüyor  - İş-Yaşam Haberleri

        Dolar/TL, 26,97 seviyesinden işlem görüyor 

        Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,9660 seviyelerinden işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 10:12
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        Dolar/TL, 26,97 seviyesinde
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        Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,2 altında 26,9025'ten tamamladı.

        Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,9660'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 artışla 29,6850'den, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,6690'dan satılıyor.

        Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 101,8 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,1000 seviyesinde seyrediyor.

        Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

        Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

        Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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