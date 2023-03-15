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Dün, yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9767'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 18,9840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 20,3860'tan, sterlin/TL yatay seyirle 23,0890'dan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan dolar endeksi önceki kapanışın hemen altında 103,7 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0750 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ve bu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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