Dün, en düşük 18,6854 ve en yüksek 18,9775 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9582'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9670'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 20,0910'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 primle 22,6500'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0590 seviyelerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle varlık fiyatlarında oynaklığın arttığını belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 79'dan yüzde 63'e geriledi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 4,5 artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı ise ocakta yüzde 9,7'ye geriledi.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 106'nın direnç, 105 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.