Dolar neden yükseliyor? Geçtiğimiz gün dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü hareket yeni günde de devam ediyor. Haftaya yukarı yönlü seyirde başlayan dolar TL ve euro TL dün yüzde civarında değer kazandı. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler "Dolar neden yükseliyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dolar neden yükseliyor? Dolar bugün ne kadar kaç TL? İşte güncel rakamlar...