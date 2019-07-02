02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL ve piyasalar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında G20 zirvesinde gerçekleşen görüşmenin ardından gelen haberler ve açıklamalarla rahatladı.
Trump, S-400 konusunun ele alındığını ancak bunun "iki yönlü bir yol" olduğunu ve iki tarafın da "farklı çözümleri" değerlendirdiğini söyledi.
Erdoğan ie görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Öyle zannediyorum ki sıkıntı olmadan bu süreci aşacağız" derken "Halkbank konusunun kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz" dedi.
Dolar/TL 5.80'e yakın başladığı yılın ikinci yarısının ilk gününde 5.63 TL'ye kadar çekildi. Parite günü işlemcilerin kritik olarak gösterdiği 5.65 TL seviyesinin altında, 5.6450 ile kapattı.
Türkiye'nin 5 yıllık dolar CDS'i de nisan ayının ardından en iyi seviyesine gelerek 400 puanın altına geriledi ve TL varlıklar da gün içerisinde ralli yaptı. Borsa da başta banka endeksi olmak üzere yüzde 3 üzerinde primle kapandı.
Analistler bankalardaki yükselişte aralarında EBRD ve Dünya Bankası'ndan katılımcıların da olduğu ve Borsa İstanbul'da düzenlenen sorunlu kredilerle ilgili çalıştayın etkili olduğunu belirtirken, bu konuda henüz bir gelişme olmasa da haberin bankalardaki alımı tetiklediğini ifade etti.
Öte yandan, Moody's sabah saatlerinde ajanslara düşen açıklamasında "Türkiye'de zayıflayan ekonomi banka karlılıklarına zarar verecek" ifadelerini kullandı.
2 Temmuz sabahına dolar 5.65 TL üzerinde başlıyor. Euro ise 6.40 altında. Altının onsu 1390 dolarda, gram altın ise 252 lirada.
Avrupa'da PMI rakamları beklenin altında gelirken yükselerek 96.80 seviyesine gelen dolar endeksi karşısında euro tekrar düştü. Haftanın veri gündeminde çarşamba günü açıklanacak enflasyon ve ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları önem taşıyor.
Piyasalar Erdoğan - Çin görüşmesi ve ABD ile ilişkilerin seyrini izlemeye devam ederken jeopolitik riskler arasına son zamandaki gelişmelerle eklenen Doğu Akdeniz'de yaşananlar da yakından takip ediliyor.
Son yıllarda büyük doğalgaz yataklarının keşfedildiği Doğu Akdeniz'de Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve AB arasında gerilim söz konusu. Türkiye ikinci sondaj gemisini doğalgaz ve petrol aramak üzere üç ay süreyle Kıbrıs'ın doğu açıklarına gönderirken, kendi kıta sahanlığı ve KKTC'nin ruhsat alanlarında arama çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini belirtmesi karşısında Avrupa yaptırım ihtimalinden söz ediyor.
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