Dolarda Suriye hareketliliği sürüyor

Dolar son dakika... DOLAR KAÇ TL! 9 Ekim döviz kuru! Dolar ne kadar

Dolar kuru Trump'ın dün iki ülke ilişkilerini savunan açıklamalarını paylaşması ve Türkiye ve ile ABD'nin ortaklığının önemine vurgu yapmasıyla geriledi.

Trump, Suriye'ye operasyon yapma konusunda yeşil ışık yakmış olsa da, planlanan saldırının çizilen çerçeveyi aşması durumunda Türkiye'yi ekonomisini yok etmekle tehdit etmesinin üzerinden daha 24 saat geçmeden attığı bir tweet ile Türkiye'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu söyledi.

Fakat bu mesajın devamında Trump, Türkiye'nin zaruri olmayan bir çatışmaya girmesinin ekonomisi ve son derece kırılgan para birimi üzerinde yıkıcı etki yaratacağını söyledi. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye gideceğini belirtti.

ABD ve Türkiye liderlerinin haftasonundaki telefon görüşmesi öncesi 5.70'in hemen altında işlem gören dolar/TL Trump'ın tehdidi ardından 5.8465 seviyesine çıkarak 30 Ağustos'tan beri en yüksek değerine ulaşırken Trump'ın olumlu açıklamaları ardından ise 5.7850'ye kadar geriledi.

9 Ekim gününe dolar/TL 5.83'lerden el değiştirerek başlıyor, euro 6.40 üzerinde. Gram altın fiyatı ise 280 lirayı aşarak 282 TL'ye geldi.

Bankacılar dolar/TL 5.85'e yaklaştığında bireysel ya da kurumsal müşterilerin kar amaçlı döviz satışlarının görüldüğünü, bu hareketin kurun yüksek seviyeden sınırlı aşağı hareketini desteklediğini belirtmişti. Trump'ın tweetleri ise kurdaki düşüşü daha da hızlandırmış oldu.

Kur Eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında seyretti. Bankacılar bu bandın kırılması için yurtdışı piyasalarda risk iştahında ciddi bir bozulma veya içeride olumsuz bir haber akışı olması gerektiğini belirtiyordu. Artan jeopolitik endişeler yükselişi tetikleyen sebep oldu.

Lokallerin döviz talebi de kuvvetli seyretmeye devam ediyor. TCMB güncel verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 27 Eylül haftasında da yükselişini sürdürerek yaklaşık 1 milyar dolar artışla 193.7 milyar dolar ile tarihi zirveye geldi.