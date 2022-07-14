Piyasalarda bugün yurt içinden gelecek perakende satış ve sanayi üretimi verileri izlenecek. Üretim verilerinin TL varlıklarda volatiliteye neden olabileceğini belirten analistler öğleden sonra ise ABD'deki işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE rakamlarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik olarak dolar/TL cephesinde 17.65 – 17.80 – 18.00 seviyeleri direnç noktaları olarak; 17.38 – 17.16 – 16.90 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilecek.