Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türk Lirası, dolar karşısında 23 Ekim'den bu yana en zayıf dönemini yaşıyor. Dolar/TL 5,8189'a kadar yükseldi. Bunun ise başta Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta (perşembe günü) alacağı faiz kararıyla birlikte 6 önemli nedeni bulunuyor. Borsa İstanbul, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik olumlu sinyallerin devam etmesi ile yükselişine devam ederken TL'yi zayıflatan 6 önemli gelişmenin başında Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki faiz kararı geliyor. Yüzde 11 beklenirken 0.38'lik aylık yükseliş ile yüzde 10.58 gelen enflasyon rakamının ardından MB'den faiz indirme beklentileri 1 puandan 2 puana çıktı. Bazı uzmanlar 2 puanın da aşılabileceği tahmininde bulunuyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSEK SEYREDİYOR

İkinci olarak cuma gönü 266 bin ile tahminlerin çok üzerinde gelen ABD tarımdışı istihdam verisi FED'in elini güçlendirirken bu kurumun faiz indirim sürecinin bu dönemde bittiğini adeta perçinledi. FED ve ECB'nin faiz indiremeyecek olması borsalar ve gelişmekte olan ülke varlıklarının değerini azaltıyor. Üçünü olarak Viyana'da yapılan OPEC toplantısında alınan kesinti kararı alınmasının ardından petrol fiyatları 64 doların üstünde seyrediyor. Bu da Türkiye'nin enerji maliyetlerini artırıyor. Yatırımcılar da bunu gözönüne alıyor. Fitch'in ardından Moodys'in de Türkiye'nin not görünümünü iyileştirmesi bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Bu beklenti ile yatırım yapanların morali bozuldu.

DOĞU AKDENİZ GERİYOR

Doğu Akdeniz gerilimi diğer önemli neden. Türkiye Libya arasında geçen hafta Ankara'nın Akdeniz'deki denizaşırı enerji keşfi konusundaki anlaşmazlığını Yunanistan da dahil olmak üzere ülkelerle karmaşıklaştırabilecek güvenlik ve askeri işbirliğini alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası imzalandı. Mutabakat, anlaşmanın kendi egemenlik haklarını ihlal ettiğini iddia eden Yunanistan'ı kızdırdı.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Diğer önemli sorun ABD'deki Halkbank davası. Hakkında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesine yardımcı olduğunu savunan iddianamenin hazırlanmasının ardından, Halkbank mahkemeye çağrıldı. Bu konuda Halkbank avukatlarının yaptığı başvuru da reddedildi. New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard Berman Halkbank'ı celplere itaatsizlik ve mahkemeye saygısızlıkta bulunmadığını ve ayrıca yaptırımlara itaatsizlik etmediğini 10 Şubat 2020 tarihinde yapılacak duruşmada göstermesini istedi.

Diğer bir haberde Rusya ve Türkiye'nin yeni S-400 füze sistemi seti tedarik edilmesine yönelik bir sözleşme üzerine çalıştıklarının belirtilmesi ABD-Türkiye ilişkileri açısından piyasayı tedirgin ediyor.

Borsa İstanbul ise ABD'nin Çin ürünlerine yeni gümrük vergisi getireceği 15 Aralık olarak belirlenen son tarihin yaklaşırken ABD Tarım Bakanı Sonny Purdue'nun Trump'ın yeni gümrük vergisi getirmek istemediği açıklaması ile birlikte pozitif havasını koruyor. Bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek İngiltere seçimlerini ve ABD ve Euro bölgesi merkez bankası toplantılarını yakından izlenecek.

İŞTE TL'NİN 6'NI OYANLAR

1-Merkez Bankası'nın 12 Aralık'taki faiz kararı.

2-ABD tarımdışı istihdam verisi.

3-OPEC toplantısında alınan kesinti kararı.

4-Moodys'in Türkiye'nin not görünümünü iyileştirmemesi.

5-Doğu Akdeniz gerilimi.

6-Halkbank davası.