Dolar yeni güne 7.95, Euro 9.49 liradan başladı.

Bugün yurtiçinde piyasları etkileyecek önemde bir veri açıklanmayacak. Gözler ise rekor düzeye çıkan koronavirüs vakalarına çevrilmiş durumda. Vakaların artmaya devam etmesi durumunda ekonomik yaşamı etkileyecek yeni tedbirlerin alınması gündeme gelebilir.

26 KASIM DÖVİZ KURLARI