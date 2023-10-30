Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.712,85 %0,08
        DOLAR 28,2637 %0,24
        EURO 30,0174 %0,71
        ALTIN 1.816,24 %-0,05
        FAİZ 34,46 %-0,49
        GÜMÜŞ GRAM 21,23 %1,28
        BITCOIN 34.326,00 %-0,77
        GBP/TRY 34,3782 %0,58
        EUR/USD 1,0615 %0,48
        BRENT 88,01 %-2,73
        ÇEYREK ALTIN 2.969,56 %-0,05
        Haberler Ekonomi Döviz Dolar düştü mü ve Google'da dolar kuru neden düşük gözüktü? Dolar ne kadar ve kaç TL? 30 Ekim güncel dolar TL kurunu canlı takip et - Döviz Haberleri

        Dolar düştü mü, Google'da dolar neden düşük gözüktü? 30 Ekim güncel dolar TL kuru

        Dolar TL kuru, geçtiğimiz akşam saatlerinde Google ekranında doların güncel kurdan 4 lira düşük gözükmesi sonrası ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, dolar TL kuru Google'da neden düşük gözüktü? Dolar TL düştü mü? İşte 30 Ekim güncel dolar TL kuru...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 21:13 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dolar ne kadar, kaç TL? Dolar Google'da neden düşük gözüküyor? Geçtiğimiz akşam saatlerinde Google ekranında dolar TL kurunun olduğundan 4 lküsur lira düşük gözükmesi sonrası bu soruların cevabı merak ediliyor. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada "panik" satışlarına karşı uzmanlardan uyarı geldi. İşte dolar kurundaki son durum ve dün akşam yaşananların detayları...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          DOLAR GOOGLE'DA NEDEN DÜŞÜK GÖZÜKTÜ?

          Haftayı 28 lira 23 kuruştan kapatan ve hafta sonu piyasalar kapalı olduğu için seviyesini muhafaza eden dolar kuru dün akşam saatlerinde Google ekranında uzun süre 24 lira 5 kuruş seviyesinde gözüktü. Ekrandaki 4 liralık düşüş yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Özellikle sosyal medyada panik satışı olmaması için uzmanlardan uyarı geldi. Gerçekte dolar TL kurunda değişim olmazken Google ekranında dolar TL kurunun düşük gözükmesi teknik aksaklık nedeniyle gerçekleşti. Kısa süre sonra dolar kuru Google'da gerçek değerinde gösterildi.

        • 3

          DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

          Dolar TL kuru 30 Ekim Pazartesi günü saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 28 lira 19 kuruş seviyesinden işlem görüyor.

          GÜNCEL DOLAR TL KURU İÇİN TIKLAYIN!

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Türk-Filistin Hastanesi bombalandı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        Bakan Fidan'dan AB'ye Gazze mesajı
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        "Gazze'de depomuz bulunmamaktadır"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Silahlı çatışmada 6 yaşındaki çocuk vuruldu!
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Sahte ilanlara ceza geliyor
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        Habertürk Anasayfa