Doğukan Güngör'den Aleyna Yalçın ile aşk iddialarına yanıt
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Fatih' karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün, gönlünü Aleyna Yalçın'a kaptırdığı ileri sürülmüştü. Güngör, Yalçın ile hakkında çıkan iddialara verdiği yanıtla son noktayı koydu
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Oyuncu Doğukan Güngör'ün dansçı Aleyna Yalçın ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.
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Doğukan Güngör ile Aleyna Yalçın'ın kısa bir süre önce görüntülenmesi bu iddiaları yeniden gündeme getirmişti.
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AŞK İDDİALARINA YANIT
Konuyla ilgili konuşan Doğukan Güngör, iddialara son noktayı koydu. 27 yaşındaki oyuncu, Aleyna Yalçın ile aşk yaşamadığını ifade ederek; "Sevdiğim bir dostum" açıklamasında bulundu.
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