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Türkiye’de yılda 50 milyar metreküp dolayında gaz tüketiliyor. Doğal gaz ihtiyacının hemen hemen tamamına yakın bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Rusya, Azerbaycan, İran’dan boru hatlarıyla gaz ithal ediliyor. Türkiye, bazı ülkelerden de (Katar, ABD, Cezayir) LNG satın alıyor.
Doğal gaz, başta elektrik üretimi olmak üzere sanayide ve konutların ısınmasında yaygın ve yoğun olarak kullanılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, illerin ardından ilçelere de gazı götürmeyi hedefliyor. Bu amaçla yatırımlar sürüyor.
Tüketim miktarı, yıldan yıla oynaklık gösteriyor. Tüketim, 2017 yılında 53 milyar 857 milyon metreküptü.
Ağır ekonomik koşulların da etkisiyle 2019 yılında gaz tüketiminin gerilediği ve 46-47 milyar metreküpe kadar düştüğü hesaplanıyor.
16 MİLYONU AŞKIN ABONE
Ülke genelinde 16 milyon dolayında abone bulunuyor. Konutlarda yılda 12-13 milyar metreküp gaz tüketiliyor. 2019’da konut gaz talebinin belirgin biçimde (hava sıcaklığının da normalin üstünde seyretmesinin de etkisiyle) düştüğü tahmin ediliyor.
DANIŞTAY DA DAVA AÇTI
Son günlerde yüksek fatura şikayetlerine konu olan doğalgazda, milyonlarca aboneyi doğrudan ilgilendirecek önemli bir dava gündeme geldi. Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ, EPDK’nın, sayaç sorunu ya da yanlış ölçüm (benzeri durumlar) nedeniyle dağıtım şirketinin geriye yönelik en fazla 1 yıl süreli fatura düzenlenmesini öngören Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.
Şirket, Borçlar Yasası’na dikkat çekti. Bu yasada “zaman aşımı” sürenin 10 yıl olarak öngörüldüğünü, buna karşılık yönetmelikte 1 yılla sınırlandığını ifade etti. Şirket, bu durumun “haksız zenginleşmeye” yol açtığı savını öne sürdü.
Kaynaklar, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, bir süre önce Danıştay’da dava açıldığını belirterek, geriye yönelik tahsilatlarla ilgili bir de Enerji Piyasası Kurul kararı bulunduğunu, söz konusu karara da itiraz edildiğini kaydetti.
Kaynaklar, bazı sorunlu sayaçlar bulunduğunu, bu abonelere yönelik geçmiş dönemi içerecek biçimde işlem yapılamadığını söyledi.
YÖNETMELİKTEKİ MADDE
EPDK’nın, “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”ndeki ilgili maddesi şöyle:
“Sayacın ölçüm yapamadığı veya yanlış ölçüm yaptığı süre; kontrol, sayaç açma-kapama, mühürleme, (Ek ibare: RG-06/08/2004-25545) pil değiştirme, sayaç değiştirme, sayaç sökme-takma ve abonelik sözleşmesi imzalanması işlemlerinden en son yapılan işlem tarihi ile sayacın ölçüm yapmadığı veya yanlış ölçüm yaptığının tespit edildiği tarih arasındaki süre veya bu süreler (Değişik ibare: RG-06/08/2004-25545) bir yıldan uzun ise son süreler (Değişik ibare: RG-06/08/2004-25545) bir yıllık süredir.”
YASADA YER ALAN MADDE
Borçlar Yasası’nın zamanaşımına ilişkin maddesi şöyle:
“Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.”
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