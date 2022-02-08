Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere yapılacak doğalgaz desteği başvuruları gündemde yer alıyor. Şubat ayının başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de 2022 yılının ilk haftalarında Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen Doğalgaz yardımı ödemeleri oldu. Kış aylarında ihtiyaç sahibi hanelere ödenen kömür yardımı, bu seneden itibaren doğalgaz yardımı olarak ödenmeye devam edecek.

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BAKAN YANIK'TAN DOĞALGAZ DESTEĞİ AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.