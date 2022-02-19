Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan doğalgaz fatura desteği başvuruları dün itibarıyla başladı. Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından doğalgaz detseği başvuru şartları ve Doğalgaz Tüketim Desteğine ilişkin detaylar vatandaşlarla paylaşılmıştı. E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleşecek olan Doğalgaz desteği başvurusu için araştırmalar artarak devam ediyor. Doğalgaz fatura desteği ödemelerinin ne zaman başlayacağı ve doğalgaz desteği ne kadar sorusunun cevabını de merak konusu oldu. İşte Doğalgaz desteği başvurusu eDevlet ekranı!