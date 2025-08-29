Habertürk
        Doğa Koleji öğrencileri Teknofest 2025 finalinde: Geleceğin bilim insanlarından yenilikçi bir rehabilitasyon projesi

        Doğa Koleji öğrencileri Teknofest 2025 finalinde: Geleceğin bilim insanlarından yenilikçi bir rehabilitasyon projesi

        Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü öğrencileri, Türkiye'nin en prestijli teknoloji ve inovasyon yarışması TEKNOFEST 2025'te büyük bir başarıya imza attı. Ortaokul kademesindeki genç mucitlerin oluşturduğu "BioMechanics" takımı, omuz rehabilitasyonuna yönelik geliştirdikleri akıllı cihaz projesiyle Türkiye Finalleri'ne kalmaya hak kazandı.

        Giriş: 29.08.2025 - 11:17 Güncelleme: 29.08.2025 - 11:17
        Doğa Koleji öğrencileri Teknofest 2025 finalinde
        Doğa Koleji İzmir Bornova Kampüsü 7. sınıf öğrencileri Sare Erkonak, Duru Naz Hazır, Metehan Ata Doğan, misafir öğrenci Mert Yıldız ve Kodlama & Robotik Öğretmeni Muhammed Emin Uçar’ın danışmanlığındaki takım, mühendislik ile sağlık teknolojilerini buluşturduğu “ExoShoulder” projesiyle jüri tarafından büyük beğeni topladı.

        EXOSHOULDER: AKILLI REHABİLİTASYONUN YENİ NESİL ÇÖZÜMÜ

        BioMechanics Takımı'nın geliştirdiği “ExoShoulder”, omuz sakatlıklarının tedavisinde fizyoterapistlere dijital destek sunan, yapay zekâ destekli bir rehabilitasyon cihazı. Omuz hareketlerini analiz eden bu yenilikçi cihaz, kullanıcıya özel egzersiz programları sunarak hem sporcuların hem de tedavi sürecindeki hastaların iyileşme hızını artırmayı amaçlıyor.

        Altı aylık yoğun bir AR-GE sürecinin ardından tamamen öğrenciler tarafından tasarlanan proje, uzman doktorların onayından geçerek TEKNOFEST jürisinin dikkatini çekmeyi başardı. Cihaz, taşıdığı toplumsal fayda ve teknik yeterlilikle sağlık alanında umut vadeden teknolojiler arasında gösteriliyor.

        Takım kaptanı Sare Erkonak, projenin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

        “Büyükannemin yaşadığı hareket kısıtlılığı, bizi bu projeyi geliştirmeye teşvik etti. Sağlık teknolojileriyle çözüm üretmek ve şimdi Türkiye finaline kalmak bizim için büyük bir gurur. Okulumuzu ve İzmir’i temsil etmekten onur duyuyoruz.”

        DOĞA KOLEJİNİN EĞİTİM VİZYONU BU BAŞARIYLA TAÇLANDI

        Bu önemli başarı, Doğa Kolejinin eğitim anlayışının ve öğrencilerine kazandırdığı bilimsel düşünme, araştırma, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin güçlü bir göstergesidir. Doğa Koleji, öğrencilerini sadece akademik olarak değil, aynı zamanda toplumsal fayda odaklı projeler üretmeye teşvik eden bir vizyonla geleceğe hazırlamaktadır. Kodlama, robotik, yapay zekâ ve biyoteknoloji gibi alanlarda sunduğu gelişmiş altyapı sayesinde öğrencilerine gerçek yaşam problemlerine yönelik çözümler üretme fırsatı sunan Doğa Koleji, bu projeyle bir kez daha bilimsel eğitimin gücünü ortaya koydu.

        FİNAL YOLCULUĞU İSTANBUL’DA DEVAM EDİYOR

        TEKNOFEST 2025 Türkiye Finalleri, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. BioMechanics Takımı, bu büyük organizasyonda Doğa Kolejini ve İzmir’i temsil edecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen finalist takımlarla yarışacak olan öğrencilerimiz, şimdiden büyük bir motivasyon ve özveriyle final hazırlıklarını sürdürüyor.

