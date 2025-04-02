Dışişleri'nden İsrail açıklaması

Dışişleri Bakanlığı yayımladığı yazılı açıklama ile, İsrail hükümetinin bir üyesi tarafından Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Mescid-i Aksa'ya gün içerisinde baskın düzenlemişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa’ya bugün (2 Nisan) gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır.

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Bugün ayrıca, Gazze’ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur.

Uluslararası toplum, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail’in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir."

İSRAİLLİ BAKANDAN MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve beraberindeki işgalci İsrailliler, sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, aşırılık yanlısı İsraillilerle birlikte gelen Ben-Gvir, polisin sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yaptı. Meğaribe kapısından gruplar halinde giriş yapan İsrailliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda Talmut ayini yaptı. Ben-Gvir'in ofisi de ayrıntılara değinmeksizin Aksa'ya baskın yapıldığını doğruladı.